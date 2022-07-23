Hayvan otlatma kavgasındaki cinayet şüphelilerinden biri hastanede, diğeri adliyede(2)

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Antalya'da hayvan otlatma nedeniyle çıkan, Mustafa Gürler ile Veli Kurt´un öldüğü kavganın ardından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem Gürler, tutuklandı. Diğer cinayet şüphelisi Ömür Kurt'un hastanedeki tedavisi ise sürüyor. (DHA)Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-07-23 19:55:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.