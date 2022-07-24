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Turizmciler gelecek yıl Antalya’da daha da iyi bir sezon bekliyor Sherwood Resorts & Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan: “Türk turizmciler dünyadaki en iyi hizmeti veriyor” “Bu yıl turizm, son birkaç ay önceki beklentilerimizin daha da üzerinde” 30 odayla başlayarak 2 bin odaya ulaşan tesis 30. yılını kutladı

İHA

Turizmciler gelecek yıl Antalya’da daha da iyi bir sezon bekliyor Sherwood Resorts & Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan: “Türk turizmciler dünyadaki en iyi hizmeti veriyor” “Bu yıl turizm, son birkaç ay önceki beklentilerimizin daha da üzerinde” 30 odayla başlayarak 2 bin odaya ulaşan tesis 30. yılını kutladı

Antalya’da bu yılki turizm sezonunun son birkaç ay önceki beklentilerinin daha da üzerinde seyrettiğini ifade eden Sherwood Resorts & Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, “Coğrafi ya da sağlık açısından bir problem olmadığı sürece gelecek yıl daha iyi bir turizm sezonu bekliyoruz” dedi.
30 odayla, 30 sene önce başlayan turizm yolculuğunda bugün 7 otelinde 2 bin odaya ulaşan Sherwood Resorts & Hotels, 30. yıl kutlama etkinliklerine devam ediyor. 1991 yılında turizm sektörüne adım atan grup, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından belirlenen kriterlere göre, son 2 yıldır ‘Konaklama İhracatı’ kategorisinde ilk 3’e giriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, 30. yıl kutlama etkinliğinde geceye ve sektöre dair açıklamalarda bulundu.

"Türk turizmciler olarak bizler dünyadaki belki en iyi hizmeti veriyoruz"
30’uncu yılı tamamlıyor olmalarının gurur verici olduğunu, büyüyerek ve daha kaliteli hizmet anlayışını geliştirerek 30’uncu yıllarını kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ceylan, “Ekonomik koşullar ve talep devam ettiği sürece turizmde ilerlemek istiyoruz. Ana iş kolumuz turizm ve işimizi seviyoruz. Türk turizmciler olarak bizler dünyadaki belki en iyi hizmeti veriyoruz ve ilerleyen yıllarda sektörümüzün, dünya turizmine önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Türkiye olarak dünyadaki en iyi her şey dâhil hizmeti veriyoruz. Bu biliniyor, tabi ki sürdürülebilir olması esas. Tüm çalışmaların, çevreye duyarlılık ile desteklenmesi lazım. Bunlarla birlikte Türk turizminin daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorum” dedi.

Almanya ve İngiltere pazarından Antalya’ya ciddi talep
Bu yıl turizmde Antalya bölgesinin yüz güldürdüğünü, otellerde Avrupa pazarında artış olduğuna dikkat çeken Ceylan, “Biz normal giden sezonlarda 1 yıl içerisinde 100 binin üzerinde misafir ağırlıyoruz. 2022 yılında 165 bin misafirle, 1 milyonun üzerinde geceleme yapacağımızı öngörüyoruz. Bu yıl özellikle İngiltere'den Antalya'ya talep artışı var. Alman pazarından tekrar Türkiye'ye geri dönüşler başladı. Daha önce Türkiye'ye gelmiş ama uzun zamandır gelmeyen misafirlerimizin tekrar geri gelmeye başladıklarını görüyoruz. Bizim destinasyon pazarlamamızın çok büyük önemi var. Bakanlığımıza bağlı Turizm Geliştirme Ajansı da bunun için çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

“Koyduğumuz hedef; otel yönetim markası olmak”
Turizm sektörüne dair önemli açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, “Yurtdışına açılıp otel yönetim hizmeti verebilmenin bir fırsat olduğunu düşünerek biz de kendimize ileride bir otel yönetim şirketi olma hedefi koyduk. Kendi performansımızı, kârlılığımızı ve sonuçlarımızı bir otel yönetim şirketiymişiz gibi ölçmeye başladık. Ölçülebilir sistemleri 5 senedir kurmaya çalışıyoruz, uyguluyoruz. Bu hedef için 5 yıldır yatırımlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“2023 turizm sezonu daha da iyi olacak”
Ömür Gedik ve Ferhat Göçer konseriyle 30’uncu yıl pastasını kesen grubun Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, “Bu yıl turizm, son birkaç ay önceki beklentilerimizin daha da üzerinde, daha pozitif ilerliyor. Coğrafi ya da sağlık açısından bir problem olmadığı sürece gelecek yıl daha iyi bir turizm sezonu bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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