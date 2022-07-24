Feslikan’da Funda Arar rüzgarı

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları topluluğu ve ünlü sanatçı Funda Arar konseri ile başladı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Feslikan Yaz Şenlikleri, ünlü sanatçı Funda Arar’ın konseri ile başladı. Şenlik alanını dolduran binlerce müziksever, konserden önce sahneye çıkan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nu büyük beğeni ile izledi. Etkinlikte konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşın gerçek ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Pandemi nedeniyle Feslikan Yaylası Şenlikleri’ne ara verdiklerini söyleyen Esen, yeniden vatandaşlar ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yaptıkları her çalışmayı en iyi şekilde sonuçlandırmaya gayret gösterdiklerini belirten Esen, “İnsan hayatının her alanında bir duruş sergilemeli. Sosyal hayatta, iş hayatında veya etrafındaki insanlara karşı. Biz bu duruşu verdiğimiz hizmette sergiliyoruz. Hizmetin en iyisini, en kalitelisini yurttaşlarımız ile buluşturuyoruz. Feslikan Şenlikleri’ni sizlerle buluştururken, bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Feslikan Yaylası’nda konser alanını dolduran binlerce Antalyalıya teşekkür eden Esen, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’na da sergiledikleri performanstan dolayı teşekkür etti. Esen, konuşmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ile birlikte sanatçı Funda Arar’a çiçek ve plaket takdim etti. Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Funda Arar, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

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