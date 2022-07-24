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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor

İHA

Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ‘şampiyonluk’ hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları için pazartesi toplanıyor. Oyuncular, ilk olarak sağlık kontrolünden geçecek.
Geçen sezon Sultanlar Ligi’nin kapısından dönen Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, yeni sezon hazırlarına başlıyor. Pazartesi günü toplanacak takım, salı ve çarşamba günü Medical Park Antalya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçecek. Yeni sezona Antalya’da hazırlanacak takım, eylül ayında ise oynayacağı hazırlık maçlarıyla zorlu sezona hazır hale gelecek.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, sezona başantrenör Ali Kamberoğlu’yla yeniden anlaşarak başladı. Geçen sezonki kadrodan Ayşe Çürük, Nur Sena Kasap ve İlarya Zararsız’la da sözleşme uzatan Muratpaşa, dış transferde 21 yaşındaki smaçör Aylin Yalaz ve yine aynı mevkide oynayan 22 yaşındaki Melis Katipoğlu’na imza attırdı. Muratpaşa, 23 yaşındaki pasör Elif Yaren Akdoğu, 28 yaşındaki orta oyun kurucu Buse Serbest ve libero mevkiinde oynayan 26 yaşındaki Deniz Dülger Çapkınoğlu’yla da anlaşmaya vardı.
Geçen sezon Slovakya liginde VKP Bratislava forması giyen orta oyuncu 30 yaşındaki Ecem Şahin ve son iki sezon Karşıyaka forması giyen smaçör 23 yaşındaki Simay Akdağ da bu sezon Muratpaşa kadrosuna katıldı. Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları’ndan 26 yaşındaki pasör İrem Çor’u da renklerine bağlayan Muratpaşa, 27 yaşındaki Kolombiyalı milli sporcu Ivonne Montano’yla sözleşme imzaladı.

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