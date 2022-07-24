Antalya'da orman yangını

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Antalya'nın Kundu bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kundu arıtma tesisleri yakınında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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