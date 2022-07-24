Sürücü belgesi olmayan alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Sürücü belgesi olmayan ve alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 5 bin 497, motosiklet sahibine 3 bin 674 olmak üzere toplam 9 bin 171 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Çevreyolu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Hisar Mahallesi'nde seyir halindeki Deniz O.'nun kullandığı 07 LKN 024 plakalı motosiklet Herdford Caddesi girişi Çevreyolu Köprüsü altında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü Deniz O. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abdullah F. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



9 bin 171 TL para cezası

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücü belgesi olmayan ve alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 5 bin 497, motosiklet sahibine 3 bin 674 olmak üzere toplam 9 bin 171 TL para cezası uyguladı.

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