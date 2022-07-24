Antalya'da orman yangını (1)

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde TRT Kampı yanındaki ormanda yangın çıktı. Yangına 2 uçak, yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle müdahale ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-07-24 13:11:26



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