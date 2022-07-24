Antalyaspor, Ndao'yu yine kiraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, Ndao'yu yine kiraladı

DHA

Antalyaspor, Ndao'yu yine kiraladı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Al Ahli Takımı'ndan kiraladığı Senegalli Allessane Ndao'yu 1 yıllığına yine kiraladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1 yıl daha kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kırmızı beyazlı ekibin formasını terleten Senegalli futbolcu ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağlayan Antalyaspor, oyuncuyu bir sezon daha kadrosuna kattı.
17 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ
Ndao, Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olduktan sonra 14'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçın tamamında forma giydi. Sağ kanat oyuncusu, 937 dakika sahada kalırken, Süper Lig'de Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında 2 gol atmayı başardı. Senegalli oyuncu Ndao, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maç oynadı ve Hatayspor karşılaşmasında 1 gol attı. Ndao, Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya'nın Bielefeld kentinde gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara başladı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-07-24 15:58:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ndao, 1 yıl daha Antalyaspor'da
YEREL HABERLER Ndao, 1 yıl daha Antalyaspor'da
Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Antalya'da orman yangını; 2 saatte kontrol altına alındı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını; 2 saatte kontrol altına ...
Antalya’da çamlık alandaki yangın kontrol altına alındı 3 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar görürken, bölgede safari turu yapan bir ATV aracı da küle döndü
YEREL HABERLER Antalya’da çamlık alandaki yangın kontrol altına ...
Feslikan Yağlı Güreşleri başladı 1800 rakımlı Feslikan Yaylası'nda 55 başpehlivan kispet bağlıyor
YEREL HABERLER Feslikan Yağlı Güreşleri başladı 1800 rakımlı ...
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Alanya'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Alanya'da ...
Adresi yanlış verdiği ambulansın geç geldiğini iddia edip, kendini yakmaya çalıştı Yapılan kontrolde 225 promil alkollü çıktı, kendini yakmaya çalıştığı hastanede tedavi altına alındı Hastanenin acil servisinde yaşanan olayda genci kurtarmaya çalışan güvenlik görevlisinin de kolu yandı
YEREL HABERLER Adresi yanlış verdiği ambulansın geç geldiğini iddia ...
Kepez’den Şehir Hastanesine modern yollar
YEREL HABERLER Kepez’den Şehir Hastanesine modern yollar
Antalya'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (1)
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Scooter kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Scooter kazası: 1 yaralı
Sürücü belgesi olmayan alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sürücü belgesi olmayan alkollü motosiklet sürücüsü ...
Antalya'da orman yangını
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını
Antalya Hayvanat Bahçesi'nde buzlu meyveli, fıskiyeli serinlik
YEREL HABERLER Antalya Hayvanat Bahçesi'nde buzlu meyveli, fıskiyeli ...
Kepez’den Şehir Hastanesine modern yollar
YEREL HABERLER Kepez’den Şehir Hastanesine modern yollar
Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı
Kepez’de bilim rüzgarı
YEREL HABERLER Kepez’de bilim rüzgarı
Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince ...
Deniz ve havuz gibi ortamlar idrar yolları enfeksiyonuna neden olabilir İdrar yolları enfeksiyonu kadınlarda 8 kat fazla görülüyor Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören: “Kadınların yaklaşık yüzde 15’inde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu görülür” “Yaban mersini tüketmenin önleyici etkisi çalışmalar ile gösteriliyor”
YEREL HABERLER Deniz ve havuz gibi ortamlar idrar yolları ...
Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor
Feslikan’da Funda Arar rüzgarı
YEREL HABERLER Feslikan’da Funda Arar rüzgarı
Turizmciler gelecek yıl Antalya’da daha da iyi bir sezon bekliyor Sherwood Resorts & Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan: “Türk turizmciler dünyadaki en iyi hizmeti veriyor” “Bu yıl turizm, son birkaç ay önceki beklentilerimizin daha da üzerinde” 30 odayla başlayarak 2 bin odaya ulaşan tesis 30. yılını kutladı
YEREL HABERLER Turizmciler gelecek yıl Antalya’da daha da iyi bir ...
Hayvan otlatma kavgasındaki cinayet şüphelilerinden biri hastanede, diğeri adliyede(2)
YEREL HABERLER Hayvan otlatma kavgasındaki cinayet şüphelilerinden ...
Karganın çantadan euroyu kapması kamerada
YEREL HABERLER Karganın çantadan euroyu kapması kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.