Feslikan’ın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 24’üncü Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde, finalde rakibi Furkan Durmuş Altın’ı yenen Yusuf Can Zeybek, başpehlivan oldu.

55’i başpehlivan olmak üzere bin sporcunun mücadele ettiği ve sabah saat 09.00’da başlayan güreşler, akşam saat 19.30’a kadar sürdü. Başpehlivanlık mücadelesinde yarı finalde Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek ile eşleşirken, İsmail Balaban ise Furkan Durmuş Altın ile karşılaştı. Rakiplerini yenen Yusuf Can Zeybek ile Furkan Durmuş Altın finalde karşı karşıya geldi. Final mücadelesini Yusuf Can Zeybek, yaklaşık 20 dakikalık mücadelenin sonunda kazandı. İkincilik kürsüsüne Furkan Durmuş Altın, üçüncülük kürsüsüne ise Mustafa Taş ve İsmail Balaban çıktı. Kazanan güreşçilere ödülleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten tarafından takdim edildi.

Başkan Esen, güreşlere katılan bütün sporculara teşekkür etti. Er meydanında kaybedenin olmadığını dile getiren Esen, seyir zevki çok yüksek mücadeleler izlediklerini aktardı.



Güreş ağası yine değişmedi

Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde güreş ağalığı ihalesini Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 400 bin liradan açtı. 2016 yılından beri Feslikan’da güreş ağalığını kimseye kaptırmayan iş adamı Mustafa Koç’a bu kez rakip çıkmadı. Koç, güreş ağalığını 523 bin liralık teklifle kazandı. Koç’a ağalık kemerini Başkan Semih Esen taktı.

