Çalıştığı şantiyede ölü bulundu

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Antalya’da inşaat şantiyesinde gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu.



Olay, Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sözleşmesi fesih edilen bir inşaat firmasına ait eşyaların başında gece bekçiliği yapan Adnan Karataş’ın (60) yanına çalışma arkadaşları geldi. Karataş’ı uyandırmak isteyen çalışma arkadaşları tepkilerine dönüt alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Karataş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Karataş’ın ölüm nedeni olarak kalp krizi olduğu değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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