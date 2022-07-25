Ferhat Göçer ve Ömür Gedik Sherwood Otelleri 30'uncu yıl kutlamalarında sahne aldı



Sherwood Otelleri açılışının 30'uncu yılını özel bir geceyle kutladıFerhat Göçer ve Ömür Gedik Antalya´da sahne aldıİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) TÜRK turizminin önemli turizm işletmelerinden Ceylan İşletme A.Ş bünyesinde bulunan Sherwood Otelleri açılışının 30'uncu yılı özel bir gece ve açılış konseriyle kutlandı. Gecenin açılış konserini gerçekleştiren Ömür Gedik, İngilizce, İtalyanca ve Türkçe söylediği şarkılarla beğeni topladı. Ardından sahneye çıkan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı.Ceylan İşletme A.Ş bünyesinde bulunan Sherwood Otelleri açılışının 30'uncu yılını düzenlenen Ferhat Göçer ve Ömür Gedik konserleri eşliğinde sahnede 30´uncu yıl pastası keserek kutladı. Sherwood Exclusive Lara Otel´in bahçesine kurulan sahnede şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcılar, hayranlarından tam not aldı. Kutlama programını ailesiyle birlikte ön sıradan izleyen Ceylan İşletme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, üst düzey yöneticiler ve davetliler şarkılara dans edip eğlenerek eşlik etti.SAHNEDE 30´UNCU YIL PASTASI KESİLDİHasan Ali Ceylan ve ailesi, Ferhat Göçer ve Ömür Gedik ile 30´uncu yıl pastasını sahnede kesti. Alkışlar arasında sahneye çıkan Ceylan ailesine, ellerinde `30´ yazılı balonlar taşıyan çalışanları eşlik etti. Davetlilerin alkışları arasında pastanın üzerindeki mumları üfleyip ilk dilimi bölerek kutlamaları sürdüren Hasan Ali Ceylan, "30´uncu yılımız hepimize hayırlı olsun. Burada bir arada olmak beni mutlu etti. Çok fazla sizleri sesimle meşgul etmek istemiyorum. Mikrofonu hayranı olduğum Ferhat Göçer´e veriyorum. İyi eğlenceler" dedi.İNGİLİZCE, İTALYANCA VE TÜRKÇE REPERTUARGecenin açılış konserine Ömür Gedik çıktı. İngilizce, İtalyanca ve Türkçe repertuarıyla dinleyicilerin karşısına çıkan Gedik, bir saate yakın sahnede kaldı. Kimi zaman duygusal, kimi zaman da hareketli şarkılarıyla davetlileri müziğe doyuran Gedik, sahneyi Ferhat Göçer´e bıraktı.FERHAT GÖÇER MODERN GÜÇLÜ SESİYLE AYAKTA ALKIŞLANDISahne performansıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Ferhat Göçer; Barış Manço, İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimlerin şarkılarını da seslendirdi. Ferhat Göçer, davetlileri sık sık kendisine eşlik etmesi için uyararak, "Burası Antalya. Sherwood Otel. 30´uncu yılımızı kutlayacağız. Şarkılara sizin de eşlik etmenizi istiyorum" diyerek seyirciyi sürekli canlı tutmayı başardı. Aynı zamanda genel cerrah olan Göçer, davetliler arasındaki doktorlarla da espriler yaparak sohbet etti. "Burada hemen hemen her branşta doktor var. Bir hastane açabiliriz" diyerek espri yapan, aynı zamanda son günlerde Türkiye´nin gündemindeki sağlık çalışanlarına şiddet olaylarını da kınayan Göçer, konserini yarım saat uzatarak hayranlarına jest yaptı. Göçer, "Hava serinledi. Artık daha çok sesimiz çıkacaktır. Hadi bakalım 4 şarkı daha söyleyelim" diyerek konserine devam etti.FERHAT GÖÇER: EVDE İKİNCİ SINIF VATANDAŞIMKonser sonrası birlikte kameralar karşısına geçen Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, sanat yaşamlarının yanı sıra haklarında merak edilen soruları yanıtladı. Tam bir hayvansever olan, evinde 40´ın üzerinde kedisi bulunan Ömür Gedik, ortama Ferhat Göçer´in de alıştığını kaydetti.İki sanatçı yoğun konser programları nedeniyle tatile fırsat bulamadıklarını fakat sezon sonunda bir plan yapılabileceğini söyledi. Tatillerinde genellikle evindeki kedileri düşündüğü için huzursuzlandığını ve belirten Ömür Gedik, "Ferhat´ın Amerika turnesinde de yanına gittim. Ertesi gün kediler aklıma geldi. Biletimi erkene çekip geri döndüm" dedi.Evdeki kediler nedeniyle kendisini ikinci sınıf vatandaş gibi hissettiğini esprili şekilde anlatan Göçer, "İşin şakası tabii bu, alıştım. Onlarla birlikte olmayı çok seviyorum. Hayvanseverlik çok farklı bir şey. Ama Ömür´ün burada aldığı sorumluluk çok önemli. Hayvanseverliğin ötesinde onları korumaya yönelik bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Ona saygı duyuyorum. Ben de elimden geldiğince kedileri severek ona yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez

2022-07-25 09:32:42



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