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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uysal: "Yazılım eğitimleri başlıyor"

İHA

Başkan Uysal: "Yazılım eğitimleri başlıyor"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Developer Topluluğu’yla buluşmasında yakın dönemde internet üzerinden yazılım eğitimi ortamı oluşturacaklarını müjdesini verdi ve “Hatta ileri düzey yazılım eğitimlerini de orada, dünyadan alıp Türkiye'deki yazılımcılara sunmak istiyoruz” dedi.
Başkan Uysal, bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, akıllı ev aletleri ve dijital aygıtlar için uygulamalar ve yazılımlar geliştiren ‘developer’ların kurduğu Antalya Developer Topluluğu’yla Adalya Kafe’de bir araya geldi. Yazılım dünyasından gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Uysal, belediyenin bu alandaki çalışmalarını ve gelecek planlarını paylaştı.
Başkan Uysal, 2015’ten bu yana Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) temel düzeyde robotikkodlama eğitimleri verdiklerini söyledi. Oysaki Türkiye’nin bu tip eğitimleri 2030 yıldır vermesi gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Üzerimize farz olmayan işlere ülke menfaati, şehir menfaati, toplum menfaati gerektiğinde girmek durumunda kalıyoruz” dedi.

Dronla atılan tohumlar yeşerdi
Bunun en güncel örneğinin geçen yıl Manavgat ve çevre ilçelerde yaşanan orman yangını felaketinin ardından dronla gerçekleştirdikleri ağaçlandırma çalışması olduğunu belirten Başkan Uysal, “En sarp, insan eli değmeyen, yerlere dahi dronlarla tohumları bırakabiliyorsunuz ve tutuyor. Şimdi bıraktığımız tohumlar yeşerdi” diye konuştu.

Antalya ve yazılım dünyası
Dünyada yazılım pazarının iki ana hat üzerinden şekillendiğini dile getiren Başkan Uysal, bunun birinin markalaşmış pazar olduğunu diğerinin ise günübirlik ihtiyaçlarla şekillenen pazar olduğunu kaydetti. Antalya’nın bu dünyada nasıl yer alabileceği üzerine bir tartışmayı ASSİM bünyesinde bir süredir yaptıklarını aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Acaba Antalya olarak topyekûn, bütün yeteneklerimizi birbirine ekleyerek bir ürüne dönüştürebilir miyiz? Güçlerimizi birleştirerek ülkenin geleceği için nasıl yeni bir üretken zemin oluştururuz? Hepinizin yeteneklerinin farklı farklı olduğunu biliyorum. Birbirinize eklendiğinizde, takım olduğunuzda yeteneklerinizin yükselebileceğini, yeni ve farklı ürünleri ortaya çıkarabileceğinizi biliyorum. Bunun için ne yapmamız gerekirse yapalım.”
Yakın bir dönemde internet üzerinden yazılım eğitimi ortamı oluşturacaklarını müjdesini vererek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, “Bunun çalışmasını yapıyoruz. Hatta ileri düzeyi yazılım eğitimlerini de orada, dünyadan alıp sizlere sunmak istiyoruz. Bütün Türkiye'deki yazılımcılara sunmak istiyoruz” diye konuştu. Başkan Uysal, ayrıca, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark’ında bir teknoloji merkezi kurmak için çalışmalarını devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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