Üniversite adaylarına tercih desteği veren merkezler kuruldu

Antalya’da öğrenciler, 27 Temmuz5 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek olan merkezlerde uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini yapabilecek.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayı gençlerde tercih heyecanı başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de üniversite yolundaki öğrenciler için 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlayacak.



Uzman eğitimcilerden danışmanlık

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 4 farklı destek merkeziyle uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz üniversite tercih desteği verilecek. Üniversite adayı gençlere 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren Konyaaltı Uncalı Kurs Merkezi, Kepez Yenimahalle Kültür Merkezi, Muratpaşa Çaybaşı Kurs Merkezi ve Muratpaşa Lara Kurs Merkezi’nde destek hizmeti sunulacak. Uzman rehber öğretmenler tarafından tercih danışmanlık hizmeti verilerek, öğrencilerin geleceklerini belirlemelerinde yardımcı olunacak. Üniversite adaylarına aldıkları puana göre en sağlıklı ve doğru tercih listelerini oluşturmalarında yardımcı olunacak.

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