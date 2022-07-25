Fransız öğrencilere büyük Manavgat yangını anlatıldı Orman yangınları araştırması için Manavgat’a geldiler İtfaiye ekipleriyle temsili yangına müdahale ettiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fransa’nın Pau şehrinden gelen gençlere Büyükşehir itfaiyesini tanıtarak, büyük Manavgat yangınında yapılan çalışmaları anlattı.

Fransa’nın Pau şehrinde özel bir kurumda eğitim gören genç öğrenciler, orman yangınları konusunda araştırma ve inceleme gezisi yapmak üzere Antalya’ya geldi. Gençler ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile görüşen Fransız gençler, Büyükşehir Belediyesi’nin orman yangınları ve geçtiğimiz yıl gerçekleşen büyük Manavgat yangınında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fransız gençler, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bastırdıkları broşürü Genel Sekreter Cansel Tuncer’e takdim etti.



“Çok büyük bir yangın yaşadık”

Genel Sekreter Cansel Tuncer, genç öğrencileri orman yangını gibi önemli bir konuda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik etti. Cansel Tuncer, Antalya’nın geçtiğimiz yıl çok büyük bir orman yangını yaşadığını hatırlatarak, “Çok büyük kayıplarımız oldu. İnşallah bir daha böyle bir yangın yaşamayız. Tüm Türkiye Manavgat yangını için seferber oldu” dedi. Genel Sekreter Tuncer, Fransız öğrencilerle sohbet ederek, ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.



Temsili yangına müdahale ettiler

Fransız öğrenciler daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlk olarak yangınlar konusunda kısa bir brifing alan öğrenciler, daha sonra itfaiye teşkilatını gezdi. İtfaiye araçlarını inceleyen öğrenciler, itfaiye kıyafeti giyerek, temsili olarak yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda alanındaki uzman itfaiyecilerden bilgi aldı. Fransız öğrenciler, yangın hortumuyla kısa bir eğitim de gerçekleştirdi. Fransız öğrenciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye yetkililerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



Yangın alanını incelediler

Fransız öğrenciler ziyaret gezisinin ikinci gününde ise ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde atölye çalışmalarına katıldı. Öğrenciler daha sonra Manavgat yangınından en çok etkilen mahallelerden olan Kalemler’de yangın bölgesi inceledi. Daha sonra program dahilinde Manavgat Boğaz Sahili’ndeki vatandaşlara “Ormanda Doğru Hareketler” broşürü dağıtıldı. Genç Antalya Gönüllüleri ve Fransız Gönüllüler sahilde çöp topladı. Sosyal sorumluluk projesinin sonunda Fransız misafirlere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hediyeleri takdim edildi.

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