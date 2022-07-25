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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

DHA

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı


Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya, 24 Temmuz itibarıyla hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, 6 milyonu geçti. 1 Ocak24 Temmuz tarihleri arası kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 107 artarak, 6 milyon 133 bin 463 oldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısı 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı. Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın aynı dönemine göre de büyük artış gösterdi. 1 Ocak24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 107 arttı.
SON İKİ YILIN AYNI DÖNEMİNİN TOPLAMINDAN FAZLA
Antalya'ya, 2022 yılının 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasında, pandeminin yaşandığı 2020 ve 2021 yılının aynı dönemlerinin toplamından fazla turist geldi. Kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak24 Temmuz arası sırasıyla 2020'de 682 bin 148, 2021'de 2 milyon 959 bin 717 olarak gerçekleşti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU
2022-07-25 12:15:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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