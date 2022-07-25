Kepez’in ormanlarında çevre temizliği Orman yangınına neden olabilecek atıklar toplandı Çöplerin çoğunluğunu insanlarca doğaya atılan atıklar oluşturdu

Kepez Belediyesi ve Ahbap Gönüllüleri işbirliğiyle Duacı Kent Ormanı’nda düzenlenen çöp toplama etkinliğinde geri dönüşebilir atık toplandı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak isteyen Kepez Belediyesi, Ahbap Gönüllüleri işbirliği ile Duacı Kent Ormanı’nda geri dönüşebilir atık topladı. Piknikçilerin neden olduğu ve araçlardan yola atılan çöpler Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Ahbap Gönüllüleri tarafından tek tek toplandı. Yapılan temizlik etkinliğinde doğada çözülmesi mümkün olmayan ve ham maddesinde petrol olan atıkların toplanmasına öncelik verildi.



Orman yangınlarına neden olan cam şişeler toplandı

Duacı Kent Ormanı ve çevresinde gerçekleşen temizlik etkinliğinde toplanan çöpler arasında orman yangınlarına en çok neden olan cam şişelerin ağırlıklı olduğu görüldü. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin tabiatla buluştukları ortamları temiz tutmaya özen gösteren Kepez Belediyesi, Ahbap gönüllüleri çevre dostları ile doğaya atılan çöpleri poşetleyerek kamyonlara yükledi.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ahbap gönüllüleri, toplanan çöplerin çoğunluğunun insanlar tarafından doğaya gelişi güzel atılan cam şişe, plastik su şişesi, poşet, teneke içecek kutuları olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.