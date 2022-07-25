Mahmutlar Kültür Merkezi’nde çalışmalar gece gündüz sürüyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden Mahmutlar Kültür Merkezi’nde sıcak hava nedeniyle bohçalama izolasyon çalışmaları gece saatlerinde yapılıyor.

Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları sürüyor. Bölgenin büyük bir ihtiyacı olan kültür merkezinin kısa sürede bitirilmesi için ekiplerine talimat veren Başkan Yücel, çalışmaları da bizzat kendisi takip ediyor. Başkan Yücel, gece saatlerinde de inşaat alanında çalışmaları takip etti ve incelemelerde bulundu.

Gündüz sıcak hava nedeniyle yapılamayan ve gece boyunca sürdürülen bohçalama izolasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Yücel, kısa süre içerisinde merkezin bitirilmesi için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı. Başkan Yücel, “Mahmutlar Mahallemize söz verdiğimiz kültür merkezi için gece gündüz demeden dört koldan çalışıyoruz. Bohçalama izolasyon çalışmalarımız gündüz yapılamadığı için arkadaşlarımızın da fedakarlıkları ile çalışmalarımız geceleri sürüyor. Kısa süre içerisinde inşaatı tamamlayarak bölge halkımızın kullanımına açmak hedefindeyiz” dedi.

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