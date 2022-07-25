Manavgat’ta engelli vatandaşlara “Özgür Plaj” ayrıcalığı Engelli vatandaşlar evlerinden alınıp denizle buluşturuluyor

Manavgat Belediyesi; Evrenseki, Kızılot, Boğaz Sahili ve Sorgun Çamiçi plajlarında kış aylarında bozulan Özgür Plajları yenileyerek yeniden engelli vatandaşların kullanımına açtı.

Manavgat Belediyesi sahillerde engelli vatandaşların denize rahatlıkla girebilmeleri için “Özgür Plaj” uygulamasını sürdürüyor. Belediye; Evrenseki, Kızılot, Boğaz Sahili ve Sorgun Çamiçi plajlarında kış aylarında bozulan Özgür Plajları, yenileyerek yeniden engelli vatandaşların kullanımına açtı. Manavgat’ta 4 yıl önce hayata geçirilen “Özgür Plaj” projesi vatandaşlar tarafından büyük takdir toplamıştı.



Çok özel hizmetler

Manavgat Belediyesi’ne ait Evrenseki, Kızılot, Sorgun Boğaz Sahil ve Çamiçi plajlarında bulunan Özgür Plajlarda engelli vatandaşların engelli transfer araçlarıyla evlerinden alınıp denizle buluşmaları sağlanıyor. Özgür Plajlarda belediye hizmeti olarak yer alan engelli rampası, yüzen şezlonglar, tekerlekli sandalyeler, duşlar ve özel soyunma kabinlerinden yararlanan engelli vatandaşlar, aileleriyle birlikte denizin keyfini engel olmadan doyasıya çıkarıyor.



Aileler memnun

Projenin hayata geçirilmesinden oldukça memnun olan anne Rukiye Aşık, Özgür Plajlar’da rahatlıkla denize girebildiğini ifade ederek, “Özgür plajı düşünen, bu imkanı sağlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Engelliler için atılmış her adım çok anlamlı. Bizim için yüzmek; ekmek, su kadar çok önemli. Ben birçok engellinin denizle buluşmasını arzu ediyorum” diye konuştu.



“Eşit imkânlar sağlıyoruz”

Başkan Şükrü Sözen de Özgür Plajları her yıl yenileyerek faaliyete açtıklarını dile getirdi. Sözen, “İlk engelsiz plajımızı 2018 yılında hayata geçirdik. Şu anda ilçemizde 4 engelsiz plajımız var. İlçemizde kayıtlı 700 engelli vatandaşımız ekiplerimizce evlerinden alınıp sahillere getiriliyor. Tüm engelli vatandaşlarımızın hizmetlerimizden eşit imkânlarda faydalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu plajlarımızı da artırmayı planlıyoruz” dedi.

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