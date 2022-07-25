Antalyasporlu Gizem'e geçmiş olsun ziyareti

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Katıldığı müsabakada yaşadığı sakatlık sonucu kolunda kırık oluşan Antalyaspor judo sporcusu Kevser Gizem Bükülmez’e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Antalyaspor'un başarılı sporcusu Kevser Gizem Bükülmez’in, Afyonkarahisar'da 2224 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu kolunda kırık oluştu. Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yerlikaya tarafından Bükülmez’e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonun ardından gerçekleştirilen ziyarette Antalyaspor Judo takımı baş antrenörü Savaş Bat da yer aldı.

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