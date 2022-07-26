Manavgat’ta ilaçlama seferberliği

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 106 mahallede sivrisinek, uçkun, karasinek ve diğer haşerelerle mücadele için ekiplerin mesaisi başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Vektörle Mücadele Birimi ekiplerinin, Manavgat’ta başlattığı vektörle mücadele çalışmaları, Manavgat Belediyesi’nin de desteğiyle devam ediyor. Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyükşehir ekiplerine araç, personel ve ekipman desteği sağlayarak çalışmalara yardımcı oluyor. Manavgat Belediyesi ekipleri, sivrisinek, uçkun, karasinek ve diğer haşerelerle mücadele eden Büyükşehir ekiplerine ihtiyaç doğrultusunda destek veriyor. 135 personelle Manavgat’ta görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manavgat’taki 106 mahallede ilaçlanmadık yer bırakmayacak. Çalışmalarda sabah 08.3023.30 arasında sivrisinek, karasinek üreme alanları, gece 03.0006.00 arası yakarca ve tüm haşere türlerinin ilaçlandığı belirtildi. Ayrıca vidanjör araçlarıyla yağmur suyu kanallarının da temizlenerek üreme alanlarının ortadan kaldırılacağı açıklandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle koordineli bir şekilde el ele çalışarak vatandaşlarımızın rahat bir yaz geçirmesini sağlayacağız” dedi. Vatandaşlar, ilaçlama hizmetlerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi aracılığıyla ulaşabilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.