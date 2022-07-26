Elmalı Yuva Mahallesi yayla yolunda yenileme çalışmaları tamamlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Elmalı Yuva Mahallesi’nin 19 kilometrelik yayla yolunda altı aydır devam eden genişletme ve menfez çalışmaları tamamlandı. Kırsal alan ekipleri yolda asfaltlama çalışmalarına başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Yuva Mahallesi yayla yolunu yenileme çalışmalarını tamamlıyor. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Yuva Mahallesi’nin yayla yollarında vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi için Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yenileme çalışmaları başlatılmıştı. Özellikle kış aylarında ulaşımın rahat bir şekilde sağlanabilmesi için genişletilen yolda zemin dolgu ve sıkıştırma çalışması tamamlandı. 19 kilometre uzunluğundaki yayla yolunda sathi asfaltlama işlemi yapılacak.



"Hayvancılıkla uğraşan birçok aile hayvanlarını yaylalarımıza bu yolla çıkarıyor"

Yuva Mahallesi için önemli olan yayla yolundaki çalışmalardan son derece memnun olduklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, hiçbir yayla yolu asfaltsız kalmayacak demişti. Sözünün arkasında durduğu için teşekkür ediyoruz. Dediği gibi de çalışmalarını yapıyor. Zorlu arazi şartlarında yaz kış demeden 6 aydır aralıksız çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolumuzu asfaltlamaya başlıyor. Yaz kış bu yolumuz yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hayvancılıkla uğraşan birçok aile hayvanlarını yaylalarımıza bu yolla çıkarıyor. Mahallelimiz adına başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.



“Yaz kış bu yollar kullanılıyor”

79 yaşındaki Halil Gök de çocukluğunun bu yollarda geçtiğini belirterek, “Bu yaşıma geldim bu zamana kadar böyle bir çalışma görmedim. Yaz kış bu yolları kullanıyoruz. Hayvanlarımıza, tarlalarımıza bu yolla ulaşıyoruz. Bakıma ihtiyacı vardı sağ olsun Muhittin Başkan yolumuzu çok güzel yapıyor. Allah bu millete hizmet eden herkesten razı olsun. Başkanımıza çalışanlarına çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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