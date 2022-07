Antalya’da doğum sırasında boynuna anne kordonu dolanan 15 yaşındaki Burak Kaya, yaklaşık 10 yıldır istemsiz hareketleriyle savaşıyor. Sürekli hareketler sebebiyle normal bir insana göre kalbi 23 kat daha fazla atan Burak’ın ailesi, çocuklarının hayatından endişe duyuyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Burak’ın yapabildiği tek istemli hareketi ise siyah beyazlıların meşhur "kartal pençesi" hareketi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan OrhanNurgül Kaya çiftinin 5 çocuğundan 15 yaşındaki Burak Kaya'nın doğum anında anne kordonu boynuna dolandı. Beynine oksijen gitmeyen Kaya’ya, doğuştan Serebral Palsi teşhisi kondu. Aile, yürüme ve konuşma güçlüğü çeken çocuklarını fizik tedavi ile kendine getirmeyi başardı, ancak Burak 5 yaşında birdenbire istemsiz hareketler yapmaya başladı. Doktor doktor gezen aile yaklaşık 10 yıldır sürekli devam eden bu hareketleri durdurmanın bir yolunu bulamadı. Son 1 yıldır hareketlerinde artış gösteren Burak, bu sebepten ötürü yürüyemiyor, yemek yemekte zorlanıyor. Aşırı hareketlilikten ise kalbi normal insanın nabzından 23 kat fazla atan Burak’ın ailesi ise çocuklarının hayatından endişe duyuyor.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Burak’ın tek istemli yapabildiği hareket ise siyah beyazlıların meşhur kartal pençesi hareketi.



“Doktorlar 10 yıldır sebebini çözemedi”

Oğlunun 5 yaşından sonra bu hareketlere başladığını belirten baba Orhan Kaya, fizik tedavilerle iyi bir yol kat ettiklerini, ancak yaklaşık 10 yıldır istem dışı hareketlerle savaştıklarını söyledi. Kaya, “Tam düzeldi derken, konuşmaya yürümeye başlayan çocuk birdenbire istemsiz hareketler yapmaya başladı. Sebebini 10 yıldır doktorlar çözemedi. Beyinle ilgili diyorlar ama 10 yıldır herhangi bir tedaviye yanıt veremedi. Götürmediğim yer kalmadı. Yaklaşık 1 senedir evden dışarıya çıkamıyor. Hareketleri her geçen gün daha da şiddetleniyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çaresiziz. Allah’tan tek dileğim, oğlum Burak’ın da iyi bir hastanede tedavi edilip bu istem dışı hareketlerden bir an önce kurtulması” dedi.



“Elini kalbine koyuyor”

Oğlunun aşırı hareketlilikten ötürü nabzının normal bir insana göre 23 kat fazla attığını aktaran Kaya, “Kalbi duracak diye korkuyoruz. Sürekli saatlerce sallandığından dolayı, kalbi dışarı çıkacakmış gibi. Normalinin 23 katı fazla atıyor. Çocuğun yüzünde morarma oluyor, en son rahatladıktan sonra elini hep kalbine atıyor. Şu an çok endişeliyiz. Evimizin ne tadı ne tuzu kaldı. Çocuğu 67 aydır dışarıya çıkartamıyorum, temiz hava yüzü göremiyor. Allah kimseyi evladıyla sınamasın, kimseyi çaresiz bırakmasın. Biz şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.



“Allah’tan umut kesilmez”

Kaya, oğlunun beyin fonksiyonlarını yavaşlatmaya yönelik ilaçlar kullandığını ancak son zamanlarda bunun bir işe yaramadığına dikkat çekerek, “Allah’tan umut kesilmez. Her şeyi anlıyor, çok akıllı, tek sıkıntımız bu istem dışı hareketlerin son bulması” ifadelerini kullandı.



“Beşiktaş’ın hiçbir maçını kaçırmaz”

Oğlunun fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğunu da sözlerine ekleyen Kaya, “Hayatı Beşiktaş. Hiçbir maçını kaçırmaz. Her maç günü birlikte izleriz. Yenildiğinde üzülür, galip gelince de sevinçten havalara uçarız” dedi.

