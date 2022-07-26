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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık şüphelisini arayan jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü

İHA

Hırsızlık şüphelisini arayan jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir hırsızlık şüphelisini arayan jandarma ekipleri, bir derneğe girdikleri sırada kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı. Dernek yönetim kurulu başkanı ve kumar oynayan şahıslar hakkında işlem başlatılıp para cezası uygulandı.
Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan şahsın içerde bulunabileceği şüphesi üzerine Taşağıl Mahallesi’nde faaliyet gösteren Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geldi. Ekipler, kontrol etmek için içeri girdiği esnada içerde bulunan 5 şahsın kumar oynadığını, masada iskambil kâğıtları ve bin TL nakit paranın olduğunu tespit etti. Dernek yönetim kurulu başkanı Z.I. hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan işlem başlatılırken, kumar oynayan 5 şahsa da Kabahatler Kanunu’nun 34’üncü maddesine göre 9 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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