Trafikte alkol uygulamasında 561 sürücü denetlendi 163 sürücüye para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince değişik noktalarda gerçekleştirilen alkol uygulamasında 561 araç ve sürücü denetlendi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Herdford Caddesi, Titreyengöl Caddesi, Hastane Caddesi ve Sorgun Bulvarında 5 ekip ve 9 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada; 561 araç ve sürücü kontrol edilirken, 163 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerini ihlal etmekten para cezası uygulandı.

Uygulamalar çerçevesinde 3 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 4 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Alkollü araç kullandığı belirlenen 1 aday sürücünün sürücü belgesi ise iptal edildi.

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