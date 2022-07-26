Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (3)

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OĞLUYLA KISA SÜRE GÖRÜŞTÜ

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan ve sonrasında getirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Cem Muhammet A., annesi Yasemin A. ile kısa süre görüştü.

Antalya Adliyesi önündeki açıklamasının ardından hastaneye giden Yasemin A., oğluyla ayaküstü konuştu ve daha sonra hastaneden ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-07-26 15:07:36



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