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Rektör Prof. Dr. Özkan: "Hepimizin bu şehre borcu var” Akdeniz Üniversitesi’nin 40. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı

İHA

Rektör Prof. Dr. Özkan: "Hepimizin bu şehre borcu var” Akdeniz Üniversitesi’nin 40. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı

Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törende konuşan Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi’nin 40. yılında imza attığımız öncü çalışmalarla ‘İyi ki Akdenizimiz var’ dedirttiğimizi düşünüyorum” dedi.
Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımları ile Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

“Büyük umutlar ve emeklerle kuruldu”
Akdeniz Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, 1982 yılında bölgesel bir vizyonla kurulan Akdeniz Üniversitesi’nin 40. kuruluş yıl dönümünün başta Antalya olmak üzere, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşunun ardındaki büyük emeklere değinen Rektör Özkan, “40. yıl vesilesiyle arşiv taraması yapılırken, üniversitemizin kuruluş döneminde çıkan haberleri inceleme fırsatı buldum. Üniversitemizin ne büyük umutlarla, ne büyük beklentilerle kurulduğunu bir kez daha gördüm, Antalyamız için üniversitemizin taşıdığı anlamı bir kez daha anladım. Üniversitemizin kuruluşu için düzenlenen bağış kampanyaları, destek etkinlikleri, yürüyüşler, Ankara’ya yapılan ziyaretler. Hepsi şehrimizin Akdeniz’ine kavuşmak için verdiği mücadelenin parçaları. İşte üniversitemiz bu büyük emek sonucunda kurulabildi” dedi.

“Hepimizin bu şehre borcu var”
Göreve geldiği ilk günden itibaren üniversite ve şehir bütünleşmesine verdiği önemin ve gösterdiği kararlılığın arkasında şehre duyduğu minnettarlık hissi olduğunu ifade eden Rektör Özkan, “Bu sahiplenme duygusunu, birlikte hareket etme kültürünü güçlendirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü hepimizin bu şehre borcu var. Bu borcu da ancak Büyük Önder Atatürk’ün koyduğu hedefler doğrultusunda çok çalışarak, alanlarında uzman, çağdaş genç nesiller yetiştirerek, Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesine katkı sağlayacak bilimsel araştırmalara imza atarak ödeyebiliriz” diye konuştu.

“‘İyi ki Akdenizimiz var’ dedirtecek işler yapıyoruz”
“Tüm Antalyalılara, hatta tüm halkımıza ‘İyi ki Akdenizimiz var’ dedirtecek çalışmalar yürütmeliyiz” diyen Rektör Özkan, her yıl 1 milyonun üzerinde kişiye tedavi imkânı sunan, her yıl 50 bin ameliyat gerçekleştirilen, özellikle organ naklinde öncü işler yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile bunu sağladıklarına inandığını söyledi. Rektör Özkan, “Yine şehrimizin adeta petrolü olan turizm sektörüne sağladığımız nitelikli insan kaynağıyla, kentimizi modern tarımın başkenti yapan modernizasyon hareketine sunduğumuz katkıyla, arkeoloji dünyamıza kazandırdığımız Patara ve Myra gibi değerlerle “İyi ki Akdeniz’imiz var” dedirttiğimizi düşünüyorum. Ancak bu başarılar Akdeniz Üniversitesi için asla yeterli olamaz. Yapacak daha çok işimiz var. Özellikle, tıp, turizm ve tarım sektörlerinin yanı sıra sanayi alanında da gerek mezunlarımız, gerekse de bilimsel araştırmalarımızla öncü olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin en seçkin üniversiteleri arasındaki yerini aldı”
40 yaşın insan ömründe olgunluk yaşı olarak kabul edildiğini ve Akdeniz Üniversitesi’nin de geçen yıllar içerisinde büyük gelişmeler göstererek kuruluş vizyonunu aşarak ülkemizin en seçkin üniversiteleri arasındaki yerini aldığını söyleyen Rektör Özkan, kurumları ayakta tutan, mensuplarına özgüven aşılayan en önemli unsurun tarih ve gelenekleri olduğunu Akdeniz Üniversitesi’nin de 40 yıllık birikimle artık Akdenizlilik olarak tanımlanabilecek bir kimliğe sahip olduğunu kaydetti. Öncü, cesur, çevreci, çağdaş, eşitlikçi, şifa veren gibi sıfatların artık Akdeniz Üniversitesi’nin bir parçası olduğunu belirten Rektör Özkan, “Alanında uzman donanımlı akademisyenlerimiz ve idari kadromuzla bu tarihi duruşumuzu güçlendirmek için büyük bir titizlik ve aşkla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Başarı çıtasını daha yukarı taşıyacağız”
Rektör Özkan, tarihinden güç alarak, dünyadaki gelişmeler ışığında yenilenerek başarı çıtasını daha yukarı taşımaya, Akdeniz Üniversitesi ismini dünyaya duyurmaya kararlı olduklarını ifade ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Akdeniz Üniversitesi benim için çok özel şeyler ifade ediyor. 1995 yılında öğrencisi olarak kapısından girdiğim, tıpta uzmanlık dahil eğitimimi tamamladığım Akdeniz Üniversitesi, benim ikinci evim oldu. Üniversitemizin ilk kadın rektörü olmak da bana nasip oldu. Yine üniversitemizin ismini dünyaya duyuran dünyanın ilk rahim nakli ve Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan ekipte yer alma gururunu yaşamak da yine bana nasip oldu. Her zaman Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmanın gururunu yaşayan biri olarak, güzel üniversitemizin 40. yılının ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.”

Antalya Valisini ziyaret etti
Atatürk Anıtı’na Çelenk bırakma töreninin ardından Rektör Özkan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Özkan’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Genel Sekreter Ali Evren İmre de eşlik etti. Ziyarette Rektör Özkan Akdeniz Üniversitesi’nin 40. yıl anısına Vali Yazıcı’ya hediye takdim etti. Rektör Özkan daha sonra Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) 140. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATSO Başkanı Davut Çetin ile birlikte Antalya Kültür Sanat’ta yer alan “Tutkunun Heykeltıraşı RodinErbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergiyi gezdi.

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