Muratpaşa’nın Sultanları sağlık kontrolünden geçti

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Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı sağlık kontrolünden geçti.

Şampiyonluk hedefiyle bu sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımının sağlık kontrolleri yapıldı.

Sporcular Elif Yaren Akdoğu, İrem Çor, Aylin Yalaz, Ayşe Çürük, Melis Katipoğlu, Buse Serbest, Ecem Şahin, Nur Sena Kasap, Deniz Dülger Çapkınoğlu ve İlarya Zararsız uzman doktorlar tarafından testlere tabi tutuldu.Özel bir hastanede yapılan kontrollerde oyuncuların detaylı kan tahlilleri yapılırken sporcular kardiyoloji, ortopedi, göz, iç hastalıkları bölümlerinde muayene edildi. Üst solunum yolları enfeksiyonu bulunan takımın yeni transferlerinden Kolombiyalı Ivonne Montano ve 23 yaşındaki smaçör Simay Akdağ sağlık kontrolünde yer almadı.

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