Antalya'da 'sıcak' saatler Mevsim normallerinin üzerine çıktı termometreler 42 dereceyi gördü Vatandaşlar soluğu ağaç gölgeleri ve şemsiyelerin altında aldı Valilik sıcaklığın mevsim normalinin 4 ila 6 derece üzerinde gerçekleştiği uyarısı yaptı

Antalya’da öğle saatlerinde termometreler 42 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yakıcı güneşten korunmak için şemsiyelerini çıkardı, bazıları ağaç gölgelerine sığındı. Öte yandan, Antalya Valiliğinden hava sıcaklığının mevsim normallerinden 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği uyarısı geldi.

Turizmin başkenti Antalya’da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Özellikle Temmuz ayının sonuna doğru etkisi göstermeye başlayan sıcak hava dalgası, vatandaşları adeta bunalttı. Kentte öğlen saatlerinde termometreler 42 dereceyi gösterirken, nem oranıysa yüzde 18 olarak ölçüldü. Vatandaşlar ve tatilciler, serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girdi, bazı vatandaşlar ağaç gölgelerine bazıları da şemsiyelerin altına sığındı.



“Allah’tan denizimiz var”

Sıcak havadan bunalıp denize giden vatandaşlardan Barışcan Polat, “Adana’yı bize rakip gösteriyorlar ama bence Antalya daha sıcak gözüküyor. Allah’tan denizimiz var. Sadece üzüldüğüm konu ekolojik düzen. Hayvanlar için çok zor, orman yangınları için de tehlikeli bir durum. Umarım problemsiz bugünleri atlatırız” dedi.

Serinlemek için deniz kenarına gelen 82 yaşındaki İhsan Kahya da, “Çok sıcak. 40 derecenin üzerine çıktı. Kalp hastasıyım. Allah’tan deniz var, serinletiyor. O da olmasa öleceğiz” diye konuştu.



Valilikten uyarı

Öte yandan kentteki sıcaklık durumuna ilişkin Antalya Valiliğinden 27 Temmuz ve 31 Temmuz aralığını kapsayan bir uyarı geldi. Valilik web sayfası üzerinden yapılan açıklamada, “Halen bölgemizin kıyı kesiminde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, iç ve kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren iç kesimlerde de artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, kıyı kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalarak normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor” denildi.

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