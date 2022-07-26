Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a 1-0 yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Paderborn’a 10 mağlup oldu.

20222023 sezonunun hazırlıklarını Almanya’nın Bielefeld kentinde sürdüren FT Antalyaspor, hazırlık maçlarına devam etti. Kırmızıbeyazlı ekip Bundesliga 2. Lig ekiplerinden SC Paderborn 07 takımına 10 mağlup oldu. Antalyaspor karşılaşmaya; Boffin, Floranus, Ömer, Veysel, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Larsson ve Wright ilk 11'i ile çıktı. Kırmızıbeyazlılar ilk yarıyı Srbeny'nin 29. dakikada attığı golle 10 yenik tamamladı. İkinci yarıda her iki takım da oyuncu değişiklikleri ile tüm futbolcuların performansı değerlendirildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca mücadele, ev sahibi takımın 10 üstünlüğü ile sona erdi. Antalyaspor, Almanya'daki son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Borussia Dortmund ile oynayacak ve Antalya'ya dönecek.

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