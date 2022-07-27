Adrenalin tutkunu 'Slackline' sporcuları Antalya'da buluşacak



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde 2 yıl kesintiye uğrayan Uluslararası Türkiye Highline Karnavalı, 2023'te yeniden düzenlenecek. Metrelerce yükseklikte ve sentetik ip üzerinde yürüyen 'Slackline' sporcuları, karnavalda adrenalin dolu anlar yaşatacak.

Uluslararası Türkiye Highline Karnavalı'nda metrelerce yükseklikte ve sentetik ip üzerinde yürüyen 'Slackline' sporcuları, Geyikbayırı ile Geyiksivrisi kayalıklarında bir araya gelecek. 2013'ten bu yana yüzlerce 'Slackline' sporcusunun katılımı ile Antalya'da gerçekleşen karnaval, pandemi nedeniyle 2021 ile 2022 yıllarında yapılamadı. 2023'ün şubat veya mart aylarında yapılması planlanan karnaval için dünyanın dört bir yanından sporcular, Antalya'da buluşacak.

YASSI İP ÜZERİNDE DENGE SPORU

İki sabit noktaya kurulan, genişliği 2,5 ile 5 santimetre arasında değişen sentetik iplerden dokunmuş 'yassı ip' üzerinde denge kurarak, karşı tarafa geçmek olarak adlandırılan 'Slackline' sporunun özellikle Avrupa'da binlerce hayranı bulunuyor. Dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen karnavalları yakından takip eden sporcular, Uluslararası Türkiye Highline Karnavalı için de aylar öncesinden kayıt yaptırıyor.

DENGESİNİ KAYBEDEN HAVADA ASILI KALIYOR

Bölgedeki küçük pansiyonlarda kalan sporcular, gün boyunca metrelerce yükseklikteki ip üzerinde karşıya yürümeye çalışıyor. Yürüyüşler sırasında dengelerini kaybeden sporcular, bellerinden bağlı güvenlik halatları sayesinde havada asılı kalıyor. Dengelerini sağlayıp ipe tekrar tırmanan sporcular, kaldıkları yerden yürüyüşlerini sürdürüyor. İzleyiciler ise nefeslerini tutarak bu anları takip ediyor.

Slackline Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Kale, "Karnavalın organizasyonu için yönetim kurulu önümüzdeki günlerde toplanacak. 2023 yılı şubat veya mart ayı için duyuru yapmayı planlıyoruz. Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tekrar Geyikbayırı kayalıkları arasına ip gereceğimiz ve sporcuları bir araya getireceğimiz günü iple çekeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-07-27 10:43:55



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