Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü Kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandılar

Antalya’nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı.
Antalya Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bayındır Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığının bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine bölgede yapılan kontrolde, H.Ç., M.A.A. ve A.Y. isimli şahıslar suçüstü kazı yaparken yakalandı. Şüpheli şahıslar ile birlikte olay yerinde; 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet gelberi, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet testere, 1 adet mala, 1 adet levye, 1 adet dedektör ve çantası, 1 adet kova, 1 adet siyah sırt çantası, 1 adet murç demir ele geçirildi.
Şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.