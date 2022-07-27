Antalya’da temel bisiklet sürüş eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından “Temiz hava ve sağlıklı yaşam için pedallıyoruz” sloganıyla başlatılan temel bisiklet sürüş eğitiminde, 1065 yaş aralığındaki bisiklet severlere ders veriliyor.

Akdeniz Kent Parkı bugünlerde bisiklet severlerin uğrak yeri haline geldi. Hem bir ulaşım aracı hem de spor amaçlı bisiklet kullanımının yaygınlaşması üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi temel bisiklet sürüş eğitimi düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘Temiz Hava ve Sağlıklı Yaşam için Pedallıyoruz’ sloganıyla 10 65 yaş arası vatandaşlara Akdeniz Kent Parkı içerisinde oluşturulan parkurda temel bisiklet sürüş eğitimi veriyor.



Gençyaşlı fark etmeksizin eğitime davet

Özellikle kadın ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kursa katılanlar bisiklet üzerinde dengede durmayı ve pedal çevirmeyi öğreniyor. Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, sosyal belediyecilik çerçevesinde vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını, bisiklete binmeyi çeşitli nedenlerden dolayı ertelemiş vatandaşların genç yaşlı fark etmeksizin eğitime beklediklerini söyledi.



Yeni dönem kayıtları

Akdeniz Kent parkı içinde gerçekleşen eğitime katılmak isteyenler 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında www.abbsporhizmetleri.com adresinden kayıt olabiliyor. 5 Ağustos 19 Ağustos tarihleri arasında devam edecek eğitimlere ücretsiz olarak; pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri katılım sağlanabiliyor.

Temel bisiklet sürme eğitimleri kontenjanla sınırlı ve kayıt yaptıranların kesin kayıtları 4 Ağustos Perşembe saat 14.00’da internet adresinden sorgulanabilecek.

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