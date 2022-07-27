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ATB Başkanı Çandır: “Turizm ve hizmet sektöründe hareketlilik, tarımda ivme kaybı var” ATB Temmuz Meclisi çevrimiçi toplandı

İHA

ATB Başkanı Çandır: “Turizm ve hizmet sektöründe hareketlilik, tarımda ivme kaybı var” ATB Temmuz Meclisi çevrimiçi toplandı

Antalya’da turizm ve hizmet sektörünün sezonu hareketli geçirdiğini belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, “Bir taraftan buna sevinirken, tarım sektöründeki ivme kaybından da tedirginlik duymaktayız” dedi.
Antalya Ticaret Borsası Temmuz ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrim içi yapıldı. Artan korona virüs vakaları nedeniyle yüz yüze toplantı yerine çevrimiçi toplandıklarını kaydeden Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, maske ve mesafe uyarısında bulunurken, aşı olunması çağrısını yineledi. Yönetimin bir aylık çalışması hakkında üyelerin bilgilendirildiği Meclis’te, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarım ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
PençeKilit operasyon bölgesinde ve Fırat Kalkanı harekât bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan asker ve koruyuculara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Çandır, “Milletimizin başı sağ olsun. Terörü besleyen, terörden beslenen herkese lanet okuyorum” dedi.

Yangına karşı teyakkuz çağrısı
Temmuz ayının her yönüyle sıcak geçtiğini söyleyen Başkan Çandır, nemi düşük sıcak havaların en büyük tehlikesinin orman yangını olduğunu belirtti. Çandır, ormanlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Çandır, “Özellikle geçen yıl yaşadığımız büyük orman yangınlarından dolayı hepimiz teyakkuzda olmalıyız. Binlerce yıllık ormanlarımızı, yılların emeği tarım alanlarımızı ve canlarımızı kaybetmiştik. Bu yıl için şimdiye kadar özellikle Ege kıyılarında benzer üzücü olayları yaşıyoruz. Her zaman söylediğim gibi yaşadıklarımızdan ders çıkarmalı kriz yönetimi yerine risk yönetimini benimsemeli ve planlamalıyız” diye konuştu.

Korona virüs uyarısı
Korona virüs salgınının tamamen sona ermediğini vurgulayan Başkan Çandır, uzun bayram tatilinin de etkisiyle son dönemde ciddi bir salgın riskiyle karşı karşıya olduğumuzu kaydetti. Vaka sayılarının hızla artmasının korkutucu olduğunu ifade eden Çandır, “Her ne kadar şimdilik hastaneye ve yoğun bakıma yatışlar düşük oranda olsa da vaka artış yüzdeleri 40 kat civarında bulunmaktadır. Virüsün canlarımızı aldığını unutmayalım. Hepimizin daha dikkatli olmasını, kapalı ve kalabalık mekânlarda mutlaka maske takmamızı önemle istirham ediyorum” diye konuştu.

Tarımda ivme kaybı
Antalya’nın lokomotif sektörlerinden turizm ve hizmet sektörünün sezonu hareketli geçirdiğini belirten Çandır, “Bir taraftan buna sevinirken tarım sektöründeki ivme kaybından da tedirginlik duymaktayız” dedi. Tarımda son 6 ayı geçen yılın ilk 6 ayı ile karşılaştıran Çandır, “İvme kaybını görmekteyiz” dedi. Antalya’nın Haziran ayı ihracatının 178 milyon dolar olduğunu, yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 12,5 artışla 1 milyar 63 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini kaydeden Çandır, bunda yüzde 33 artışla 200 milyon doları geçen madencilik, yüzde 17 artışla 160 milyon dolara yaklaşan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ile yüzde 23 artışla 120 milyon dolar olarak gerçekleşen kimyevi maddeler ve mamulleri gruplarındaki artışların etkili olduğuna dikkat çekti.

Tarımsal ihracat azaldı
Antalya’nın Haziran ayı tarım ve gıda ürünü ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4, yaş meyve sebze ihracatının ise yüzde 15 azaldığını belirten Çandır, “Haziran ayında tarım ve gıda ürünü ihracatımız 87,5 milyon dolar, yaş meyve sebze ihracatımız ise 44,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 319 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve 571 milyon dolarlık da tarım ve gıda ürünü ihracatı gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Süs bitkileri ihracatı
Antalya ihracatında önemli bir yere sahip süs bitkileri sektörü ihracatındaki düşüşe dikkat çeken Ali Çandır, “Haziran ayı süs bitkileri ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 azalarak 3.8 milyon dolara gerilemiştir. Geçen yılın ilk yarısında 45 milyon dolar seviyesine ulaşan kentimiz süs bitkileri ihracatı bu yılın ilk yarısında yüzde 10,4 azalarak 40 milyon dolara gerilemiştir. Ancak bu gerilemenin yüzde 90’ı son iki aya aittir” dedi. Sektör paydaşlarının süs bitkileri ihracatındaki düşüşü Şubat ayında Isparta’da yaşanan aşırı kar yağışı nedeniyle oluşan verim ve kalite kaybına bağladığını söyleyen Çandır, “Ancak, 4 ay üst üste sektörel ihracatın düşmesi bunun bir eğilim haline gelmesi tehlikesini de barındırıyor. Sektör paydaşlarının bu konuya dikkat etmesi, sektörel değerlendirmelerde bulunması, ihracattaki gerilemeyi durdurucu ve ihracatı artırıcı faaliyetlerde bulunması sektörün faydasına olacaktır” uyarısında bulundu.

Döviz uyarısı
İhracat performansındaki ivme kaybının yılın ikinci yarısında devam etme riski bulunduğunu söyleyen Başkan Çandır, son bir iki aydır özellikle Avrupa Birliği bölgesinde giderek artan bir ekonomik durgunluk tehlikesinden bahsedildiğine dikkat çekti. Çandır, enflasyonla mücadelenin birinci sıraya konmasının kaçınılmaz sonucu olarak tüm dünya ile birlikte Avrupa Birliği’nin de faiz silahını kullanmaya başladığını belirtirken, “Öyle anlaşılıyor ki ekonomik durgunluk tehlikesi onlar için enflasyon kadar önem taşımamaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dövize erişimin daha zor ve daha pahalı olduğu bir ekonomik iklime doğru ilerlemekteyiz. Tüm arkadaşlarımdan bu durumu dikkate almalarını önermekteyim” değerlendirmesinde bulundu.
Yurtiçi ticarette önemli bir gösterge olan çek ile ödeme hacminde Mayıs ayında Antalya’da yıllık yüzde 129 gibi ciddi bir artış yaşandığını belirten ATB Başkanı Ali Çandır, ülke genelinde bu aylık artışın yüzde 57 civarında olduğunu kaydetti. Antalya’nın sezona hazırlık bakımından ülke ortalamasından pozitif ayrıştığını söyleyen Çandır, “Fakat krediye erişimde ve kredi kullanımında ülkemiz ortalamasının gerisinde kaldığımızı da görmekteyiz. Aynı dönem itibariyle kentimizde kredi kullanımı yüzde 50 artmışken ülke ortalaması yüzde 58 artmıştır” dedi.

“Tarıma özel önem vermeliyiz”
Antalya’nın yaz sezonunu ülke ortalamasının üzerinde bir hareketlilikle geçirdiğini belirten Çandır, bu hareketliliğin kente ve sektöre ne kadar yansıdığıyla ilgili ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Çandır, “Hep söylediğim gibi esas olan belirli bir sektöre ve yere yoğunlaşmış hareketlilik yerine kentin en ücra mahallesine yayılmış ekonomik hareketlilik, kentimiz için her zaman daha evla olmuştur. Bunun için de tarıma özel önem vermeliyiz sözümü bir kez daha hatırlatmak isterim” diye konuştu.
Meclis’te üyeler, sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yaşadıkları sıkıntıları paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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