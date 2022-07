Vali Yazıcı: “Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız”

Tropikal meyvelerin kazanç bakımından daha kârlı ve ülke ekonomisine daha çok katkı sunmakta olduğunu belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bizler de tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya’da faaliyet gösteren tarım, süs bitkileri ve tropikal meyvecilik firmalarını ziyaret ederek firma yetkililerinden üretim kapasiteleri ve ihracat sayıları hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde Vali Yazıcı’ya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca eşlik etti.

Antalya’nın turizmde olduğu gibi tarımda da öncü ve lider bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, bu liderliğin artarak devam etmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Antalya’nın tarımdaki başarısını bölge firmalarını ziyaret ettiğinde daha iyi anladığını ifade eden Vali Yazıcı, “Tarımdaki başarının tesadüf olmadığını bölgedeki tarım üzerine çalışmalar yapan firmalarımızı ziyaret ettiğimizde daha iyi anlıyoruz. Özellikle pandemi ve sonrasında başlayan RusyaUkrayna krizinin tarımın ne kadar stratejik bir ürün olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Biz de tarımdaki tecrübemizi daha da geliştirerek hem ekonomimize katkı sunmaya hem de dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



“Antalya’da hemen hemen tüm tropikal meyveler yetişiyor”

Antalya’nın kadim bir tarım şehri olduğunu vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, “Kentimizde son dönemlerde tropik meyvelerle ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Antalya ilçelerinde hemen hemen tüm tropikal meyveleri yetiştirebiliyoruz. Hatta ürettiğimiz ürünlerin çoğunu yurt dışına ihraç ediyoruz. Muz ve tropikal meyveler Antalya’nın ve özellikle de Manavgat’ın çok önemli bir ekonomik girdisi haline geldi. Bunu görmemiz lazım. Belki de 35 yıl sonra Manavgat’ta turizm kadar tropikal meyveden de ekonomik girdi sağlıyor olacağız. Buna herkesin hem tanıtım hem de tüketim noktasında destek vermesi lazım” dedi.



“Antalya önemli bir üretim merkezi”

Turizmin başkenti Antalya’nın gelişimi ve markalaşması yolunda alanında öncü firmaların desteğinin büyük olduğunu belirten Vali Yazıcı; “Şehrimiz, ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri. Antalya’mızın markalaşması, kendi imzasını taşıyan ürünlerle dünya pazarında yer bulması sürecinde firmalarımız bizim için çok önemli. Sektöründe fark oluşturan ve sektörüne yön veren firmaların şehrimizde olması bizler için mutluluk verici. Ziyaret ettiğimiz firma, üretmiş olduğu katma değerli ürünleri dünyanın birçok farklı noktasına ihraç ediyor. Dünya çapında yerli ve milli firmalarımızın her geçen gün arttığını görmek gurur verici. Ürettiği katma değerli ürünlerle tüm dünyaya ihracat yapan firmamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



“Marka değerimizi arttıracağız”

Katma değerli ürünler üreterek markalaşmanın öneminden bahseden Vali Yazıcı; “Antalya’mız Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Önemli bir marka şehri. Bu marka şehri marka ürünlerle daha da ileriye hep birlikte taşıyacağız. Birçok alanda üretim yapan firmamız var. Sektöründe öncü firmalarımızın üretmiş olduğu katma değerli ürünlerle markalaşma faaliyetlerini arttırarak yerli ve milli ürünlerimizle öne çıkmalıyız. Firmamız üretiminin büyük bir çoğunluğunu yurt dışına ihraç ediyor. Bu mutluluk verici. Ama bunu daha da artırmak için çalışmalarımıza devam etmeliyiz. İhracat gelirlerimizi yükselterek şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmalıyız” ifadelerini kullandı.



“Tarımda katma değeri yüksek ürünlere yer vermeliyiz”

Firmadaki incelemeleri çerçevesinde tropikal meyve üretimi hakkında da yetkililerden bilgi alan Vali Yazıcı, üretim kapasitesi ve ihracatı hakkında sorular sorarak, “Şehrimiz önemli bir tarım şehri. Tarım konusunda öne çıkan birçok firmamız var. Her zaman dediğimiz gibi ArGe ve inovasyonla tarımda çeşitliliği sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalı ve tarım ürünlerindeki gelirimizi arttırmalıyız. Bunların başında da Antalya’mızın önemli tarım ürünlerinden biri olan ve katma değeri yüksek bir ürün olan tropikal meyve geliyor” dedi.



“Antalya’da her türlü meyve ve sebze yetişiyor”

Antalya’da her türlü meyve ve sebzenin yetiştirebilmesinin çok önemli bir değer olduğunu belirten Vali Yazıcı, Antalya topraklarının çok bereketli olduğunu ifade etti. Tropikal meyvelerin kazanç bakımından daha çok kar getirdiğini ve ülke ekonomisine daha çok katkı sunduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, Antalya olarak gelişmiş seracılık tecrübelerimizi ticari değeri yüksek ürünlere yöneltmemiz gerektiğine dikkat çekti.

