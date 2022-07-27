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Antalya’da tarlalarda milyonluk 'organik halı' nöbeti Anadolu’nun dört bir yanından toplanıp yenilenen halılar, tarlalara serilip güneş altında mikrop ve kimyasallardan arındırılıyor Aralarında değeri 100 bin liranın üzerinde olanların da bulunduğu halılar, ABD ve Avrupa’daki dekorasyoncular tarafından kapış kapış satın alınıyor Halıların bakım ve yenilemelerini yapan işçiler, milyonluk serveti nöbet tutarak hırsızlara karşı koruyor

İHA

Antalya'da Anadolu'nun dört bir yanından toplanan 50 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere tarlalara seriliyor. Aralarında fiyatı 100 bin liranın üzerinde olanların da bulunduğu halılar, başta ABD ve Avrupa'daki dekorasyoncular tarafından kapış kapış satın alınıyor. Arazi sahipleri ise milyonluk serveti hırsızlara karşı korumak için nöbet tutuyor.

Antalya’da tarlalarda milyonluk 'organik halı' nöbeti Anadolu’nun dört bir yanından toplanıp yenilenen halılar, tarlalara serilip güneş altında mikrop ve kimyasallardan arındırılıyor Aralarında değeri 100 bin liranın üzerinde olanların da bulunduğu halılar, ABD ve Avrupa’daki dekorasyoncular tarafından kapış kapış satın alınıyor Halıların bakım ve yenilemelerini yapan işçiler, milyonluk serveti nöbet tutarak hırsızlara karşı koruyor

Antalya’da Anadolu’nun dört bir yanından toplanan 50 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere tarlalara seriliyor. Aralarında fiyatı 100 bin liranın üzerinde olanların da bulunduğu halılar, başta ABD ve Avrupa’daki dekorasyoncular tarafından kapış kapış satın alınıyor. Arazi sahipleri ise milyonluk serveti hırsızlara karşı korumak için nöbet tutuyor.
Türkiye’nin dört bir yanından toplanarak Antalya’nın Döşemealtı ilçesine getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim, yüzlerce dönümlük tarım ve boş arazilere seriliyor. Yaz aylarında hasadı biten tarım arazileri halı işletmelerine açılıyor. İşletmeler, aralarında yüz yıllık tarihi olanların da yer aldığı halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor. Daha sonra güneşe serilen halı ile kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor. Aynı zamanda sıcak havada kimyasaldan arındırılması ve yünlerinin beslenmesi sağlanan halılar, tüm işlemlerden geçtikten sonra toplanıp başta ABD ve Avrupa’daki dekorasyonculara satılıyor. Yüzlerce dönümlük araziye serilen halılar görsel bir şölen de oluşturuyor. Sıralı bir vaziyette aralarında belirli boşluklarla serilen halıların yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de 24 saat nöbet tutuluyor. Tüm yaz boyunca tarlada tutulan halılar, işletmeye ait güvenlik kameralarınca izleniyor, arazideki çalışanlar tarafından da saat başı etrafı kolaçan ediliyor.

“En değerlisi 6 bin dolar”
50 yıldır halıcılık yapan Halil Börekçi, yeni dokunmuş halıdan 100 yıllık halıya kadar yaklaşık 50 bine yakın halıyı bu sezon işlemden geçirdiklerini belirtti. Halıların fiyatlarının kalitesi ve nadirliğine göre değiştiğini aktaran Börekçi, “En değerli halı 6 bin dolar. Bazı halılar güneşlenmede çöp oluyor, bazıları ise daha çok değer kazanıyor. Hepsi el dokuması halı ve kilimler. Yüzde yüz organik, kök boyasıyla boyanmış, içerisine kesinlikle sentetik madde katılmamış ipleri var. Steril havuza konulup 24 saat boyunca mikroplardan arındırılıyor, ardından 78 işlemden geçirilip güneşlenmeye konuluyor. Güneşte sabitleştiriciler ve endikatörler arınıyor” dedi.

“ABD ve Avrupa organik halı tercih ediyor”
Halı ve kilimlerin işlemden geçtikten sonra ABD ve Avrupa ülkelerine satıldığını ifade eden Börekçi, “Bunlar bizim kültürümüz. Türkiye’de yüzde 3 ya da 5 arasında bir insan kullanıyor bu halıları. Fakat yurt dışındaki insanlar daha çok kullanmayı tercih ediyor. Çünkü organik olmayan halıları sağlıksız buluyorlar” diye konuştu.
Börekçi, halıların güvenliğini sağlamak için ise nöbet tuttuklarını söyleyerek, “Akşamları burada bekliyoruz. Kameralarımız var. Saat başı ya da yarım saatte bir kolaçan ediyoruz. Şu an 3 bin halı seriyoruz, 23 kişi bekliyoruz başında. Şimdilik hırsızlık yok ama yine de tedbirimiz sağlam” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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