Türkiye genelinde 531 adet mavi bayraklı plajın 229'u Antalya'da Başkan Topaloğlu: “Çevreci uygulamalara yönelik çalışmalara destek olacağız” Antalya’nın en çok mavi bayraklı 3’üncü ilçesi Kemer

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, planlanan çevreci uygulamalara yönelik çalışmalara destek olacaklarını belirterek, “Çevreci bir Kemer Belediyesi olarak doğaya sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ateş’e ziyareti sırasında, TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ve TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de eşlik ederken, Kemer Belediyesi Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Serap Minta da ziyarette hazır bulundu.



“En çok mavi bayraklı plaja sahip 3. ilçe”

Ateş, ziyarette, Belediye Başkanı Topaloğlu’na, uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa Birliği’nde (AB) 1987 yılında, Türkiye’de ise 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlanan mavi bayrak uygulaması hakkında bilgiler verdi. Bugün 30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 48 ülkede uygulanmakta olan mavi bayrak 2022 ödülünü Kemer’den 44 plajın kazandığını hatırlatan Ateş, “2022 yılında Kemer’de 1 marina ve 4 tane tekne mavi bayrak almaya hak kazandı. Kemer bu özelliğiyle 2022 yılında toplam 531 adet mavi bayrak almaya hak kazanan plaj bulunan ülkemizin 229 adet ile en çok mavi bayraklı plaja sahip olan Antalya’dan en çok mavi bayraklı plaja sahip ilçeleri arasında 3. sırada bulunuyor” dedi.

Ateş, Türkiye’de TÜRÇEV’in yürüttüğü diğer uygulamalar olan çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendiren ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir eko etiket olan Yeşil Anahtar Uygulaması da olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Çocuklarda erken yaşta çevre bilinci oluşturmak ve bu bilincin zamanla davranışa dönüşmesini sağlamayı amaçlayan EkoOkullar uygulaması ile Çevrenin Genç Sözcüleri ve Okullarda Orman uygulamalarından bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.”



“Çevreci uygulamalara yönelik çalışmalara destek olacağız”

Başkan Topaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çevrenin korunmasına yönelik tüm uygulamaların destekçisi olduklarını söyledi. TÜRÇEV ile her türlü çevre projesine imza atmaya hazır olduklarını ifade eden Topaloğlu, “İlerleyen günlerde Kemer’de ortaklaşa yapılacak çalışmalar ve sayılarının arttırılması planlanan çevreci uygulamalara yönelik çalışmalara destek olacağız. Çevreci bir Kemer Belediyesi olarak doğaya sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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