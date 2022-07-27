Alanya’da mezuna kalan öğrenciler için Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu’nda kayıtlar başladı. Kayıtlar, 26 Ağustos’a kadar devam edecek.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu’nda mezuna kalan öğrenciler için kayıt dönemi başladı. Ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih hizmetinin de verildiği Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu’ndan faydalanmak isteyen mezuna kalan öğrenciler, 25 Temmuz26 Ağustos tarihleri arasında kursa şahsen başvuru yapabilecek.

Başvuruların 26 Ağustos günü mesai bitimine kadar devam edeceğini belirten Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, “Öğrencilerimize destek sağlayabilmek ve gelecek planlamalarında yardımcı olabilmek adına başkanımızın misyon ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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