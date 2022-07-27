Rektör Özkan: “Siber dünya artık en az İngilizce kadar önemli konumda yer alıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan: “Siber dünya artık en az İngilizce kadar önemli konumda yer alıyor”

İHA

Rektör Özkan: “Siber dünya artık en az İngilizce kadar önemli konumda yer alıyor”

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Bootcamp eğitimine katılan öğrencilerle bir araya gelen Rektör Özlenen Özkan, “Yazılım, kodlama, siber dünya artık en az İngilizce kadar önemli konumda yer alıyor” dedi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Bootcamp eğitimine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bezmi Alem Yurdu’ndan düzenlenen Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Bootcamp katılımcılarını ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da eşlik etti.

“Projeleriniz için desteğe hazırız”
Siber Vatan için gönül vermiş ve eğitimlere katılmış olan öğrencilerle bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Günümüzde siber dünya ile ilgili eğitim almak ve bu alanda çalışmak hem ülkemizde hem de uluslararası alanda önem arz ediyor. Yazılım, kodlama, siber dünya, eğitim hayatında artık en az İngilizce kadar önemli konumda yer alıyor. İngilizce bilmek önemli ama artık yazılım ve kodlama daha önemli konuma geçti. Siber güvenliğiniz yoksa ülke güvenliği, kişi güvenliği yok demektir. O yüzden bu eğitimlere daha çok önem verilmeli ve desteklenmeli” dedi.

“Kapımız sizlere daima açık”
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden katılımın olduğu eğitime Akdeniz Üniversitesi’nden de 6 öğrencinin katılmasının kendisini mutlu ettiğini kaydeden Rektör Özkan, “Biz de öğrencilerimizi her alanda desteklediğimiz gibi Siber Güvenlik, yazılım, kodlama ve yapay zekâ alanlarında da destekliyoruz. Burada bulunan öğrencilerimiz ve Akdeniz Üniversitesi öğrencileri aldıkları eğitimler sonrasında ilerleyen yıllarda şirketleşme anlamında iş hayatına geçirmek isterlerse Antalya Teknokent’te bulunan birçok şirketimiz gibi onlara da yardımcı olmak isteriz. Siber güvenlik, yazılım, kodlama gibi alanlardaki projelerinizi hayata geçirmek için sizlere kapımız daima açık” şeklinde konuştu.
Rektör Özkan, eğitim alan öğrencilerle sohbet ederek ilgilendikleri ve uyguladıkları programlar hakkında bilgi aldı. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Kalkınma Ajansları Siber Vatan Bootcamp çerçevesinde üç farklı takımda toplam 84 öğrenci 10 gün boyunca toplam 80 saat derinlemesine eğitim aldı. Öğrenciler teorik bilgilerini Siber Vatan Bootcamp çerçevesinde sınırlı alanlarda uygulama fırsatını elde edebildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet yürümeye başladı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “Genel durumu bir miktar daha iyi durumda, 300 gram kilo aldı” Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete: “Bugün tek başına yürüdü, bu çok önemli bir gelişme”
YEREL HABERLER Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet yürümeye ...
Prof. Dr. Özkan: Kadavradan rahimde Havva'da da güzel sonuç alırsak ivme artacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Kadavradan rahimde Havva'da da güzel ...
Mezuna kalan öğrenciler için kayıt dönemi başladı
YEREL HABERLER Mezuna kalan öğrenciler için kayıt dönemi başladı
Türkiye genelinde 531 adet mavi bayraklı plajın 229'u Antalya'da Başkan Topaloğlu: “Çevreci uygulamalara yönelik çalışmalara destek olacağız” Antalya’nın en çok mavi bayraklı 3’üncü ilçesi Kemer
YEREL HABERLER Türkiye genelinde 531 adet mavi bayraklı plajın 229'u ...
Rektör Özkan: Cem Muhammet'in kan değerlerini biraz toparladık, 300 gram aldı
YEREL HABERLER Rektör Özkan: Cem Muhammet'in kan değerlerini biraz ...
Dikkatsiz sürücünün yaptığı 'U' dönüşü faciaya sebep oluyordu Midibüs otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı Otomobilin midibüse çarpıp hurdaya döndüğü anlar ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Dikkatsiz sürücünün yaptığı 'U' dönüşü faciaya sebep ...
Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici: "4 ilçede 59 bin 865 hektar alan yandı, ağaçlandırma çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı" "2 bin 400 personel, 10 gündür süren kurak ve rüzgarlı hava nedeniyle teyakkuzda" Bölgedeki çalışmalar dron ile de görüntülendi
YEREL HABERLER Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne ...
Antalya’da tarlalarda milyonluk 'organik halı' nöbeti Anadolu’nun dört bir yanından toplanıp yenilenen halılar, tarlalara serilip güneş altında mikrop ve kimyasallardan arındırılıyor Aralarında değeri 100 bin liranın üzerinde olanların da bulunduğu halılar, ABD ve Avrupa’daki dekorasyoncular tarafından kapış kapış satın alınıyor Halıların bakım ve yenilemelerini yapan işçiler, milyonluk serveti nöbet tutarak hırsızlara karşı koruyor
YEREL HABERLER Antalya’da tarlalarda milyonluk 'organik halı' ...
Alanya’da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Alanya’da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım ...
Vali Yazıcı: “Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya ...
ATB Başkanı Çandır: “Turizm ve hizmet sektöründe hareketlilik, tarımda ivme kaybı var” ATB Temmuz Meclisi çevrimiçi toplandı
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: “Turizm ve hizmet sektöründe ...
Boğazkent’e Yeni Terfi Merkezi 70 milyon yatırım bedelli proje ile bölge altyapısı 2040 yılına kadar garanti altına alınacak
YEREL HABERLER Boğazkent’e Yeni Terfi Merkezi 70 milyon yatırım ...
Antalya’da yaz konserleri sürüyor Korkutelili vatandaşlar hem oynadı hem söyledi
YEREL HABERLER Antalya’da yaz konserleri sürüyor Korkutelili ...
Antalya’da temel bisiklet sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Antalya’da temel bisiklet sürüş eğitimi
40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle ...
Konuksever Yaşlı Evi açılıyor
YEREL HABERLER Konuksever Yaşlı Evi açılıyor
Roma dönemi altın tarihi eserlerle yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Roma dönemi altın tarihi eserlerle yakalanan şüpheli ...
Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki durağı Alanya oldu
YEREL HABERLER Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki ...
Ak Gençlik Ocakları Antalya İl Başkanı Esenkurt oldu
YEREL HABERLER Ak Gençlik Ocakları Antalya İl Başkanı Esenkurt oldu
Antalya OSB sanayicisi okuluna sahip çıkıyor Antalya OSB Teknik Koleji’ne destek olmak için kampanya başlattılar
YEREL HABERLER Antalya OSB sanayicisi okuluna sahip çıkıyor Antalya ...
'Dövizle getirilen binlerce araç, yediemin otoparklarında çürüyor'
YEREL HABERLER 'Dövizle getirilen binlerce araç, yediemin ...
Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü Kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü Kullandıkları ...
Antalya’ya tırda getirilen uyuşturucu Varan'a takıldı
YEREL HABERLER Antalya’ya tırda getirilen uyuşturucu Varan'a takıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.