Rektör Özkan: “Siber dünya artık en az İngilizce kadar önemli konumda yer alıyor”

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Bootcamp eğitimine katılan öğrencilerle bir araya gelen Rektör Özlenen Özkan, “Yazılım, kodlama, siber dünya artık en az İngilizce kadar önemli konumda yer alıyor” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Bootcamp eğitimine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bezmi Alem Yurdu’ndan düzenlenen Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Bootcamp katılımcılarını ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da eşlik etti.



“Projeleriniz için desteğe hazırız”

Siber Vatan için gönül vermiş ve eğitimlere katılmış olan öğrencilerle bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Günümüzde siber dünya ile ilgili eğitim almak ve bu alanda çalışmak hem ülkemizde hem de uluslararası alanda önem arz ediyor. Yazılım, kodlama, siber dünya, eğitim hayatında artık en az İngilizce kadar önemli konumda yer alıyor. İngilizce bilmek önemli ama artık yazılım ve kodlama daha önemli konuma geçti. Siber güvenliğiniz yoksa ülke güvenliği, kişi güvenliği yok demektir. O yüzden bu eğitimlere daha çok önem verilmeli ve desteklenmeli” dedi.



“Kapımız sizlere daima açık”

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden katılımın olduğu eğitime Akdeniz Üniversitesi’nden de 6 öğrencinin katılmasının kendisini mutlu ettiğini kaydeden Rektör Özkan, “Biz de öğrencilerimizi her alanda desteklediğimiz gibi Siber Güvenlik, yazılım, kodlama ve yapay zekâ alanlarında da destekliyoruz. Burada bulunan öğrencilerimiz ve Akdeniz Üniversitesi öğrencileri aldıkları eğitimler sonrasında ilerleyen yıllarda şirketleşme anlamında iş hayatına geçirmek isterlerse Antalya Teknokent’te bulunan birçok şirketimiz gibi onlara da yardımcı olmak isteriz. Siber güvenlik, yazılım, kodlama gibi alanlardaki projelerinizi hayata geçirmek için sizlere kapımız daima açık” şeklinde konuştu.

Rektör Özkan, eğitim alan öğrencilerle sohbet ederek ilgilendikleri ve uyguladıkları programlar hakkında bilgi aldı. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Kalkınma Ajansları Siber Vatan Bootcamp çerçevesinde üç farklı takımda toplam 84 öğrenci 10 gün boyunca toplam 80 saat derinlemesine eğitim aldı. Öğrenciler teorik bilgilerini Siber Vatan Bootcamp çerçevesinde sınırlı alanlarda uygulama fırsatını elde edebildi.

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