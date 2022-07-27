ATSO Başkanı Çetin: “Ne yazık ki halen bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Çetin: “Ne yazık ki halen bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz”

İHA

ATSO Başkanı Çetin: “Ne yazık ki halen bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz”

Ormanları korumanın sadece kurumların sorumluluğunda olmadığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Ne yazık ki halen orman kenarlarına atılmış cam şişelerini, bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz” dedi.

ATSO Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Süleyman Özer’in başkanlığında ATSO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, oda faaliyetlerinin yanı sıra, kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bundan bir yıl önce meclis toplantısı sırasında Manavgat’ta yangın felaketinin yaşandığını anımsatan Çetin, “10 gün süren, 60 bin hektara yakın alanı, on binlerce ağacı, sayısız canlıyı yok eden o kabusu unutmak mümkün değil. Allah herkesi bu tür felaketlerden korusun. Geçen yıl birçok arkadaşımız bizzat mücadeleye katıldı, destek oldu. Oda olarak hepimiz gayret sarf ettik. Bağış kampanyamızda Kocaeli Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İnegöl Ticaret Odası, Kumluca Odamız, Kumluca Borsamızdan destek aldık. Yangın mağdurlarının evlerinin bazıları bitiyor, eşya yardımlarımız yerlerine ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Kampanyaya destek veren oda ve borsalarımıza, özel destek veren üyelerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünlerde yine orman yangını riski yüksek. İlimizden ve ülkemizin farklı yerlerinden yangın haberleri duyuyoruz, ilgili kurumlarımız, halkımız bunları söndürmek için canla başla mücadele ediyorlar. Ormanları korumak sadece kurumların sorumluluğunda değildir, herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Ne yazık ki halen orman kenarlarına atılmış cam şişelerini, bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Böcek: "Antalya Lisesini yaşatmak mecburiyetindeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Böcek: "Antalya Lisesini yaşatmak ...
Antalya’da Roma dönemine ait 613 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da Roma dönemine ait 613 sikke ele geçirildi
ALKÜ’ye yükseköğretim tesisi için arazi tahsisi
YEREL HABERLER ALKÜ’ye yükseköğretim tesisi için arazi tahsisi
Rektör Özkan: “Siber dünya artık en az İngilizce kadar önemli konumda yer alıyor”
YEREL HABERLER Rektör Özkan: “Siber dünya artık en az İngilizce ...
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet yürümeye başladı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “Genel durumu bir miktar daha iyi durumda, 300 gram kilo aldı” Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete: “Bugün tek başına yürüdü, bu çok önemli bir gelişme”
YEREL HABERLER Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet yürümeye ...
Prof. Dr. Özkan: Kadavradan rahimde Havva'da da güzel sonuç alırsak ivme artacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Kadavradan rahimde Havva'da da güzel ...
Mezuna kalan öğrenciler için kayıt dönemi başladı
YEREL HABERLER Mezuna kalan öğrenciler için kayıt dönemi başladı
Türkiye genelinde 531 adet mavi bayraklı plajın 229'u Antalya'da Başkan Topaloğlu: “Çevreci uygulamalara yönelik çalışmalara destek olacağız” Antalya’nın en çok mavi bayraklı 3’üncü ilçesi Kemer
YEREL HABERLER Türkiye genelinde 531 adet mavi bayraklı plajın 229'u ...
Rektör Özkan: Cem Muhammet'in kan değerlerini biraz toparladık, 300 gram aldı
YEREL HABERLER Rektör Özkan: Cem Muhammet'in kan değerlerini biraz ...
Dikkatsiz sürücünün yaptığı 'U' dönüşü faciaya sebep oluyordu Midibüs otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı Otomobilin midibüse çarpıp hurdaya döndüğü anlar ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Dikkatsiz sürücünün yaptığı 'U' dönüşü faciaya sebep ...
Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici: "4 ilçede 59 bin 865 hektar alan yandı, ağaçlandırma çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı" "2 bin 400 personel, 10 gündür süren kurak ve rüzgarlı hava nedeniyle teyakkuzda" Bölgedeki çalışmalar dron ile de görüntülendi
YEREL HABERLER Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne ...
Antalya’da tarlalarda milyonluk 'organik halı' nöbeti Anadolu’nun dört bir yanından toplanıp yenilenen halılar, tarlalara serilip güneş altında mikrop ve kimyasallardan arındırılıyor Aralarında değeri 100 bin liranın üzerinde olanların da bulunduğu halılar, ABD ve Avrupa’daki dekorasyoncular tarafından kapış kapış satın alınıyor Halıların bakım ve yenilemelerini yapan işçiler, milyonluk serveti nöbet tutarak hırsızlara karşı koruyor
YEREL HABERLER Antalya’da tarlalarda milyonluk 'organik halı' ...
Alanya’da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Alanya’da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım ...
Vali Yazıcı: “Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya ...
ATB Başkanı Çandır: “Turizm ve hizmet sektöründe hareketlilik, tarımda ivme kaybı var” ATB Temmuz Meclisi çevrimiçi toplandı
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: “Turizm ve hizmet sektöründe ...
Boğazkent’e Yeni Terfi Merkezi 70 milyon yatırım bedelli proje ile bölge altyapısı 2040 yılına kadar garanti altına alınacak
YEREL HABERLER Boğazkent’e Yeni Terfi Merkezi 70 milyon yatırım ...
Antalya’da yaz konserleri sürüyor Korkutelili vatandaşlar hem oynadı hem söyledi
YEREL HABERLER Antalya’da yaz konserleri sürüyor Korkutelili ...
Antalya’da temel bisiklet sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Antalya’da temel bisiklet sürüş eğitimi
40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle ...
Konuksever Yaşlı Evi açılıyor
YEREL HABERLER Konuksever Yaşlı Evi açılıyor
Roma dönemi altın tarihi eserlerle yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Roma dönemi altın tarihi eserlerle yakalanan şüpheli ...
Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki durağı Alanya oldu
YEREL HABERLER Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki ...
Ak Gençlik Ocakları Antalya İl Başkanı Esenkurt oldu
YEREL HABERLER Ak Gençlik Ocakları Antalya İl Başkanı Esenkurt oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.