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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Sigortacılık Komitesinden zorunlu trafik poliçesi açıklaması

İHA

ATSO Sigortacılık Komitesinden zorunlu trafik poliçesi açıklaması

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, bazı sigorta şirketlerinin son günlerde teminatlardaki artış ve primlerin maliyetleri karşılamaması nedeniyle Zorunlu Trafik Sigortası tanzim etmekten kaçındıkları ve poliçe kesmemek için bahaneler ürettikleri yönünde üyelerden duyumlar aldıklarını belirtti.
ATSO 40.Grup Sigortacılık Komitesi’nin sorunun çözülmesi acilen konunun muhataplarıyla irtibat kurduğunu belirten Davut Çetin, kısa adı SEDDK olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından söz konusu Sigorta Şirketlerine yaptırım uygulanması gerektiğini bildirdi.

ATSO 40.Grup harekete geçti
ATSO 40.Grup Sigortacılık Komitesi’yle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Başkan Davut Çetin konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Son günlerde sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin özellikle Zorunlu Trafik sigortası teminatlarının yüzde 100 arttığı temmuz ayı itibariyle hasar maliyetlerindeki ön görülemeyen maliyet artışları sebebiyle Sigorta Şirketlerinin Zorunlu Trafik Sigortasını tanzim etmekten kaçındıklarını poliçe kesmemek için türlü türlü bahaneler ürettiklerini duymakta ve görmekteyiz. Özellikle şehrimiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan turizmde, ulaştırma ve nakliyat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi, en önemlisi vatandaşlarımızı ilgilendiren bu sorunun çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu durum ayrıca sigorta acentelerimizi doğrudan etkilemekte olup acentelerle sigortalıları karşı karşıya getirmiş acenteleri neredeyse poliçe kesemez duruma düşürmüştür” dedi.

Kaza sonrası mağduriyet
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartlarında sigorta priminin ne şekilde tahsil edileceğinin açıkça belirtildiğini aktaran Çetin, “Buna rağmen, sigorta şirketlerinin son zamanlarda zorunlu trafik sigortası yapılırken sırf poliçe tanzim etmemek adına ödeme seçeneklerini sınırlandırarak vatandaşın ekonomik satın alma özgürlüğünü kısıtlamaları hem etik değil hem de kanunlara aykırıdır. Bu durum hem sigorta acentelerini ekonomik olarak etkileyecek hem de trafikte sigortasız dolaşan araç sayısının artmasına sebep olacaktır. Trafikte sigortasız dolaşan araçların karışacağı kazalar sebebiyle telafi edilemeyecek maddi mağduriyetler, yaralanmalar ve can kayıpları ortaya çıkacak hem de sosyal yıkımlara yol açacaktır” diye konuştu.

“SEDDK yaptırım uygulamalı”
Konunun çözümü ile ilgili 40.Grup Sigortacılık Komitesinin acilen toplandığını kaydeden Çetin, “Sorunun çözülmesi ile ilgili olarak konunun muhatapları ile irtibata geçme kararı almışlardır. Zorunlu trafik sigortasının acente üretimlerinde önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen komitemiz Trafik sigortası lisansı bulunan sigorta şirketlerinin biran önce trafik sigortalarının kesilmesine imkân sağlamaları gerektiğini yapmak istemiyorsa da 5684 sayılı sigortacılık kanunda açıkça belirtildiği üzere SEDDK (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından yaptırım uygulanmasının doğru olacağını dile getirmişlerdir.

“Trafik sigortası havuz sistemine dâhil edilsin”
Komitenin sorunu kökten çözmek adına çalışacağını belirten Çetin, şöyle devam etti:
“Komitemiz ayrıca uzun vadede sorunun tamamen çözülmesi ve gündemden düşmesi adına DASK havuz sistemi, Riskli Sigortalar havuzu sistemi ve TARSİM havuz sistemi gibi konularda tecrübe kazanmış olan kamunun, kaos haline gelen trafik sigortasının da tamamının havuz sistemine dahil edilerek kar/zarar maliyetlerinin havuz sistemi üzerinden yapılarak, sigorta şirketlerinden bu yükün alınarak, acenteler gibi onlarında komisyon alarak sistemin kökünden çözülmesi gerekmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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