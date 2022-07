Minik Asel'in böbrekleri, 2 çocuğa can oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)KONYA'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen Asel İnan'ın (2) bağışlanan böbrekleri, Antalya'da organ bekleyen 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğa can oldu.

Adana'da yaşayan Gair ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ali Gair'in, atrofik (küçük böbrek) oluşumu nedeniyle acil organ nakline ihtiyaç duyduğu belirlendi. Çocuklarının diyalize girmesine gönlü razı olmayan yakınları böbrek vermek istedi. Ancak doku uyumsuzluğu ve farklı nedenlerle uygun böbrek bulunamadı. Yaklaşık bir yıldan fazla ilaç tedavisi ile yaşama tutunan Ali Gair, tavsiye üzerine Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne gelerek Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme sırasına kaydoldu.

BÖBREKLERİ YAŞAM VERDİ

Konya'da yaşayan İnan ailesi, 2 yaşındaki kızları Asel'in beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine çocuklarının organlarını bağışladı. Yapılan tetkikler sonrası naklin uygun görülmesi üzerine minik Asel'in bir böbreği, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde tedavisi süren Ali Gair'e nakledildi. Asel'in diğer böbreği ise Isparta'da ailesiyle yaşayan polikistik böbrek hastası 8 yaşındaki Ecrin Zeynep Karadaş'a can oldu. Asel İnal´ın kalbi ise İzmir´de kendisi gibi 2 yaşında olan adaşı Asel Lina Adıyaman´a nakledildi.

Ali Gair'in annesi Belgem Gair, bağışçı olmak için tüm ailenin bağış sırasına girdiğini, ancak farklı nedenlerle böbrek bulunamadığını söyledi. 1 yıl sonra sansın yüzlerine güldüğünü ifade eden Belgem Gair, haber gelince çok sevindiklerini, şansın yüzlerine güldüğünü belirterek, "Hazırlıklar sonunda böbrek nakli gerçekleşti. Bağış yapan aileye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

8 YIL BÖBREK BEKLEDİ

Ecrin Zeynep Karadaş'ın annesi Fadime Karadaş ise "Biz Isparta'da yaşıyoruz. Ecrin polikistik böbreği nedeniyle 8 yıldır diyalize giriyordu. Haber verilmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne geldik. İşlemler yapıldı ve hiç sorun yaşamadan böbrek nakli gerçekleştirildi. Bağış yapan aileye minnet borcumuzu nasıl öderiz bilemiyorum" dedi.

6 AYDA 148 NAKİL

Her iki hastanın durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Bağışçı aileye teşekkür ediyoruz. Yaptıkları bağış iki yavrumuza yaşam kaynağı oldu. Hastalarımızın sağlık durumu çok iyi. Taburcu olduktan sonra da periyodik kontrolleri sürecek. Merkezimizde yılın ilk 6 ayında 115 böbrek, 32 karaciğer, 1 kalp nakli gerçekleştirildi. Böbrek nakillerinin 19'u pediatrik. Tüm hastalarımıza şifa diliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2022-07-28 10:10:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.