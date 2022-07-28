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Ölümün “pençesi"ndeki Beşiktaşlı Burak’a Çarşı grubundan destek Baba Orhan Kaya: “İyi bir yerde tedavi olacağına canı gönülden inanıyorum” Beşiktaş Çarşı grubu üyesi olan Cenk Özbulak: “Amacımız Burak’ın sesini tüm Türkiye’ye ve camiamıza duyurabilmek”

İHA

Ölümün “pençesi"ndeki Beşiktaşlı Burak’a Çarşı grubundan destek Baba Orhan Kaya: “İyi bir yerde tedavi olacağına canı gönülden inanıyorum” Beşiktaş Çarşı grubu üyesi olan Cenk Özbulak: “Amacımız Burak’ın sesini tüm Türkiye’ye ve camiamıza duyurabilmek”

Antalya’da doğum sırasında boynuna anne kordonu dolanan 15 yaşındaki Burak Kaya, yaklaşık 10 yıldır istemsiz hareketleriyle savaşıyor. Hastalığı sebebiyle normal bir insana göre kalbi 23 kat daha fazla atan Burak’ın ailesi, çocuklarının hayatından endişe duyuyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Burak’ın yapabildiği tek istemli hareketi ise siyah beyazlıların meşhur "kartal pençesi" hareketi. Beşiktaş Çarşı grubunun Antalya’daki üyeleri ise Burak’a moral vermek ve sesini duyurabilmek için forma ve atkı hediye etti.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan OrhanNurgül Kaya çiftinin 5 çocuğundan 15 yaşındaki Burak Kaya'nın doğum anında anne kordonu boynuna dolandı. Beynine oksijen gitmeyen Kaya’ya, doğuştan Serebral Palsi teşhisi kondu. Aile, yürüme ve konuşma güçlüğü çeken çocuklarını fizik tedavi ile kendine getirmeyi başardı, ancak Burak 5 yaşında birdenbire istemsiz hareketler yapmaya başladı. Doktor doktor gezen aile yaklaşık 10 yıldır sürekli devam eden bu hareketleri durdurmanın bir yolunu bulamadı. Son 1 yıldır hareketlerinde artış gösteren Burak, bu sebepten ötürü yürüyemiyor, yemek yemekte zorlanıyor. Aşırı hareketlilikten ise kalbi normal insanın nabzından 23 kat fazla atan Burak’ın ailesi ise çocuklarının hayatından endişe duyuyor.
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Burak’ın tek istemli yapabildiği hareket ise siyah beyazlıların meşhur kartal pençesi hareketi. Beşiktaş Çarşı grubu da hem Burak’ın sesini duyurabilmek için hem de onu mutlu edebilmek için forma ve atkı sürprizi yaptı.

“İyi bir yerde tedavi olacağına canı gönülden inanıyorum”
Oğlunun 5 yaşından sonra bu hareketlere başladığını belirten baba Orhan Kaya, “Yaklaşık 10 senedir bu istem dışı hareketleri ile zor durumdayız son bir senedir kullandığı ilaçların hiçbir etkisi kalmadı. Gerek sosyal medya olsun gerek haberler olsun oğlum hakkında o kadar güzel içten dualar yapılıyor ki güzel ülkemin güzel insanları sayesinde dünden beri bir parça olsun moralimiz çok iyi oldu. Yine de inanıyorum ben ülkemizde o kadar kıymetli hocalarımız var ki o kadar kıymetli büyüklerimiz var ki Allah’ın izniyle bize bir el uzatacaklarına inanıyorum ve oğlumun iyi bir yerde tedavi olacağına canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu forma ona moral oldu”
Beşiktaş Çarşı grubunun genç Burak’a yaptığı sürpriz karşısında hislerini dile getiren baba Orhan Kaya, ”Sağ olsun Çarşı grubu ziyarete geldi. O forma bile çocuğumu sevindirdi ki anlatamam ona o kadar moral oldu ki inşallah Burak’a bir ses olur. Belki büyüklerimiz olsun hocalarımız olsun sesimizi duyarlar da en azından oğlumuzun tedavisine en kısa zamanda başlarız. Son zamanlarda çok endişe duyuyoruz durumu gerçekten içler acısı. Hem çocuğun hem de bizim durumumuz çok kötü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaraylı olsun bizlere o kadar güzel dualar ve mesajlar attılar ki anlatamam, inşallah iyi olacak diyoruz” şeklinde konuştu.

“Amacımız Burak’ın sesini tüm Türkiye’ye ve camiamıza duyurabilmek”
Beşiktaş Çarşı grubu üyesi Cenk Özbulak, Burak’ın sesini tüm Türkiye’ye duyurmayı amaçladıklarını belirterek, “Dün sosyal medyada Burak kartalımızın haberlerini aldıktan sonra Türkiye’nin birçok yerinden taraftar grubu arkadaşlarımız, abilerimiz Burak ile ilgili bize ulaştılar. Biz de Orhan Beyle irtibata geçtik. Amacımız Burak’ın sesini tüm Türkiye’ye ve camiamıza duyurabilmek. Başkanımızla, yönetim kurumlarımızla, futbolcularımızla ve taraftar gruplarımızla büyük bir camiayız, Burak’a gördük tanısı konulmamış bir rahatsızlığı var bunun için bütün ülkemizden isteğimiz Burak’ın sesini el birliği ile duyurabilmek. Ben inanıyorum hiç ummadığımız bir yerden ummadığımız bir hocamızın Burak’a şifa olacağına inanıyoruz ve bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizim için asıl mutluluk Burak’ın iyileşmesi”
Özbulak, Burak’ın yaşadığı mutluluk karşısında hissettiklerini dile getirerek, “Burak’ın mutlu olması bizleri de çok mutlu etti ama asıl mutluğumuz inşallah Nisan ayında Beşiktaş’ımız Antalya’ya geldiğinde, Burak’ı maça götürmek istiyoruz. O zamana kadar bir hocamız çıkar Burak’ın istemsiz hareketlerini ortadan kaldırır ve buradan hep beraber maça gideriz. Bizim için en büyük mutluluk o zaman olacak sabırsızlıkla bekliyoruz o günü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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