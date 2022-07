Yörük kültürünü türkülerle anlatacaklar Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: “Kemer’de sanatın çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz”

Bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Kemer Yörük Festivalinde sahne alacak olan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun öncülüğünde kurulan ve birçok başarıya imza atan gençlik orkestrası, on yıldır yapılan ve festivale dönüştürülen Kemer Yörük Şenliklerinde sahne alacak. Bu yıl 2931 Temmuz tarihleri arasında 11’incisi yapılacak olan festivalin ilk günü birçok uluslararası organizasyonun merkezi haline gelen Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda sahne alacak olan orkestra, konseri izlemeye gelenlere keyifli anlar yaşatacak.

Türk kültürünü anlatan Yörük ezgilerini harmanlayarak seslendiren Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, şefliğini Furkan Üstündağ’ın solistliğini ise Füsun Sovuksu ve Yusuf Deniz’in yapacağı yaklaşık 100 kişilik kadrosuyla yerli ve yabancı misafirlere eğlenceli anlar yaşatacak.



“Kemer’de sanatın çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl 11’ncisi düzenlenecek olan Kemer Yörük Festivali öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Kurulduğu günden bugüne kadar birçok sahneye çıkan ve büyük başarılara imza atan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın da festival çerçevesinde konser vereceğini hatırlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, “Orkestramız festivalimizde konser verecek. Festivalimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi eğlendirecek ve unutulmaz anlar yaşatacak. Orkestradaki çocuklarımıza her zaman değer verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Kemer’de sanatın çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz. Yörük kültürünü her anlamıyla yaşayacağımız festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Festival, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda (Olbia) 29 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da çeşitli yöresel gösteriler ve Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrasının konseri ve çeşitli etkinlikler başlayacak.

31 Temmuz Pazar günü ise saat 10.00’da Ovacık Yaylasında çeşitli yöresel yarışmalar, gösteriler, Yörük düğünü ve Sümer Ezgü konseri yapılacak.

