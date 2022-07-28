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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’ne yoğun ilgi

İHA

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’ne yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Antalya hedefiyle hayata geçirdiği Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin eğitim ve atölye çalışmaları çocuk ve yetişkinler tarafından yoğun ilgi görüyor. Merkezde en yoğun ilgiyi ise doğal ve sağlıklı beslenme konulu uygulamalı eğitimler görüyor.
Plastik şişeler, şişe kapakları, kullanılmış kâğıtlar kısacası birçok insanın atık olarak gördüğü materyaller Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde yeniden hayat buluyor. Merkezde düzenlenen sürdürülebilir yaşam, doğal yaşam temeli, ekolojik hayata saygılı atölyeler ise ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Kısa bir süre önce açılan merkezde çocuklar başta olmak üzere farklı hedef kitlelerine yönelik aylık programlar dâhilinde düzenlenen eğitim ve atölye çalışmaları sürüyor.

Doğal ve sağlıklı beslenme anlatılıyor
Doğal ve sağlıklı beslenmenin giderek aha büyük önem kazanmasıyla fermente gıdaların ele alındığı atölyelere de ilgi yoğun oluyor. Fermantasyon ağırlıklı eğitimlerin gördüğü ilgiden son derece memnun olan Eğitmen Meziyet Avcı, “Sağlıklı fermente gıdaları anlatıyoruz. Tek amacımız insanlara faydalı olmak. Atıksız, sağlıklı ekolojik, sürdürülebilir bir yaşam alışkanlığı edinmelerini sağlamak. Yaz dönemi olmasına rağmen katılımdan oldukça memnunum. Şu ana kadar yaptığımız eğitimler yoğun ilgi görüyor. Herkesin evinde yapabileceği tarifler veriyoruz. Merkezimiz çok güzel. Gerçekten ihtiyaç vardı. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Merkezde öğrenip evde uyguluyor
Emekli öğretmen Ahmet Toprak da Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen eğitimlere katılıyor. Elinde kâğıt ve kalemiyle eğitmenlerin anlattıklarını can kulağıyla dinleyen ve notlar alan Toprak, merkezde öğrendiklerini evde de uyguladığını söyledi. Belediyenin cep uygulaması sayesinde tanıştığı merkezin kısa sürede müdavimi olduğunu söyleyen Toprak, daha organik ve daha sağlıklı beslenme için kurslara katılmaya devam edeceğini ifade etti.

Mis kokulu tütsü atölyesi
Tütsü atölyesine katılan Mustafa Hakan Şahin de ilk kez gelmesine rağmen merkezi çok beğendiğini söyledi. “Tıbbi ve aromatik bitkilerle tütsü yapımını öğrendik” diyen Şahin, “Çok keyifli bir atölyeydi. Başkanımız Muhittin Böcek’e bizlere böyle bir fırsat sunduğu için çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Tütsü atölyesine katılan Özlem Tan da çok güzel vakit geçirdiğini ve arkadaşlıklar kurduğunu belirtti. Atölyelere çocukların da anneleriyle katıldığını söyleyen Tan, yaz tatilinde çocuklar için daha fazla atölye düzenlenmesi yapılmasını istedi. Tütsü Atölyesi sorumlusu Melike Bayındır ise her atölyeden sonra olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin farklı atölye ve eğitimler ile halka ücretsiz ulaşmasının çok yerinde olduğunu dile getirdi.

Kâğıt hamuru ile heykel yapımı
Merkezde sanatsal çalışmalar da yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Temmuz ayı programı çerçevesinde Resim ve Heykel sanatçısı Nazan Uzungöl Köse, kâğıt hamuru ile çevre dostu heykel yapımını anlattı. 15 yıldır eşi Hüseyin Köse ile birlikte kâğıt sanat ürünleri ile uğraşan Nazan Uzungül Köse kâğıtların nasıl sanat eserine dönüşebileceğini uygulamalı olarak gösterdi. “Sadece kâğıt değil evimizde kullanmadığımız birçok materyali sanat eserine çevirebiliriz” diyen Köse, insanın üretkenliğini kullanarak çevre sorunlarına çözüm getirebileceğini, bize dayatılan plastik materyallerin, kimyasalın aslında şart olmadığını, doğal malzemelerle bu tarz sanat ürünlerinin ortaya çıkarılabileceğini ifade etti.

İnteraktif eğitimler devam edecek
Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde çocuklar başta olmak üzere farklı hedef kitlelerine aylık yapılan programlar dahilinde interaktif çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları devam edecek. Merkezde atölye ve eğitimlerin yanı sıra çevre konulu söyleşiler, toplantılar, sergiler de düzenlenecek. İnovasyon projelerinin gösterileceği, fikir ve bilgi paylaşımlarının yapılacağı merkez sürekli dinamik ve yaşayan bir alan olarak Antalyalılara hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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