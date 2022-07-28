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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elmalı İslamlar’da su sevinci İçme suyu hatları yenileniyor

İHA

Elmalı İslamlar’da su sevinci İçme suyu hatları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı İslamlar Mahallesi’nde uzun yıllardır kullanımda olan içme suyu isale hatlarında yaşanan sorunların artması üzerine yenileme çalışması yapıyor.
İnsan sağlığını tehdit ederek sürekli bakım ve onarım gerektiren eskimiş hatlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından dünya standartlarında yeni PVC borular ile değiştiriliyor. 10 bin 600 metre uzunluğundaki ana hattın büyük bir kısmını yeni borular ile değiştiren ASAT ekiplerinin çalışmalarında sona gelindi.

10 bin 600 metrelik hat
Yenileme çalışmalarının üç haftalık bir süre içerisinde tamamlanacağını belirten, Elmalı ASAT Şube Müdürü Bilal Bayram, “Vatandaşımızın sağlığını her geçen gün daha fazla etkileyen 10 bin 600 metrelik hatta ASAT ekipleri olarak yenileme çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Büyükşehir Belediyesi olarak ASAT Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza en temiz, en kaliteli suyu en iyi şartlarda ulaştırmakla yükümlüyüz. İslamlar mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı içme suyu sunmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Yıllardır en büyük sorun
İslamlar Mahalle Muhtarı Bilal Karakaya da eskimiş içme suyu isale hatlarından dolayı uzun yıllar sıkıntı yaşandığını belirterek, şunları söyledi:
“Sürekli patlayan hattın arızaları son yıllarda giderek artan bir hal almıştı. Yaşanan sıkıntıları Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e ilettik sağ olsun hemen talimat vererek çalışmaları başlattı, yanımızda oldu”.

En büyük zorluğu kadınlar çekiyor
Mahalle sakinlerinden Zeliha Aydoğmuş ve Mürüvet Karaman da yaşanan su sıkıntısı nedeniyle en büyük zorluğu kadınların çektiğine işaret ederek, “Açıyorsun çeşmeyi su yok. Sürekli su kesintileri yaşadık. Ama şimdi bu çalışmayla suyumuz olacak.

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