Antalyaspor efsaneleri anısına turnuva

Antalya Spor Dostları Derneği’nin Antalyaspor’un efsane futbolcuları anısına her yıl düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası bu yıl Oral Yenigün anısına Konyaaltı Belediyesi’nin katkılarıyla HayatPark’ta gerçekleştirilecek.

Antalyaspor’da forma giymiş efsane isimler anısına 6 yıldır Antalya Spor Dostları Derneği tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasının 7’ncisi Oral Yenigün adına düzenleniyor. Konyaaltı Belediyesi’nin katkılarıyla HayatPark içerisinde bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilecek turnuva, daha önce Antalyaspor forması altında efsaneler arasına girmiş isimleri ağırlayacak.

Adnan Gülek, Sancar Biçikçi, Fazlı Ulusal, Nuri Kambur ve Levent Kartop gibi isimlerin yer alacağı turnuvanın maçlarını hakem Durmuş Kaçar yönetecek. 1 Ağustos saat 20.00’de ilk düdüğü çalınacak olan turnuva, 12 Ağustos 21.00’deki final maçı ile sona erecek. Antalyaspor efsanelerinden Oral Yenigün adına düzenlenecek turnuvanın, daha önce Mehmet Özkul, Erdal Akpınar, Muammer Demirel (Cımbız), Tanju Çetinkaya ve Mehmet Ali Öztürk anısına düzenlendiği bildirildi.



Ahde vefa örneği

Antalyaspor’un şehrin en önemli değerlerinden olduğunu vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçmişte forma giymiş efsanelerin hatırlandığı çok güzel bir ahde vefa örneğinin yaşandığı bu turnuvaya katkı sunmaktan ve ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Özellikle hayatını kaybetmiş değerli oyuncuların bu ve benzeri etkinliklerle isimlerinin yaşatılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Esen, turnuvada yer alacak bütün sporculara başarılar diledi. Turnuvayı düzenleyen ASSD yönetim kurulu üyelerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Esen, “Yaşamını yitirmiş bütün Antalyaspor efsanelerine de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.