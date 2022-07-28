Kemer, turizmde hareketli günler yaşıyor Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: Dolulukların Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği görülüyor” “Rus misafirlerimiz Kemer’i tercih ediyor”

Türkiye’nin en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından olan Antalya'nın Kemer ilçesi, yaz sezonunu iyi geçiriyor. Bölgedeki doluluk oranları turizmcileri sevindirirken, bölge esnafı da doluluklardan ve kentte yaşanan turizm yoğunluğundan memnun.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle sezona endişeli girdiklerini belirterek, özellikle 9 günlük bayram tatili ile Kemer’de büyük bir yoğunluk yaşandığını söyledi.



“Farklı pazarlardan gelen misafirlerimiz ile Kemer hareketli günler yaşıyor”

Kemer’de güzel bir yaz sezonu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Bölgemizde doluluklar iyi gidiyor. Otellerimiz dolu. Dolulukların Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği görülüyor. Gelen misafirlerimiz Kemer’de güzel bir tatil yaşarken, çarşılarımız da çok hareketli. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle sezona endişeli girmiştik. Bunun yanında özellikle akaryakıt zamları ve artan maliyetler nedeniyle iç turizmde sıkıntılar yaşanacağını biliyorduk. Her şeye rağmen özellikle farklı pazarlardan gelen misafirlerimiz ile Kemer hareketli günler yaşıyor” dedi.



“Rus misafirlerimiz Kemer’i tercih ediyorlar”

Başkan Topaloğlu, son dönemde Kemer’de Avrupalı turist sayısının da arttığına dikkat çekerek, “Kemer, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş öncesi bu iki ülkeden gelen misafirlerin ilk iki sırayı aldığı yerdi. Ancak savaş sonrası bu iki ülkeden gelen misafir sayısı düştü. Ukrayna zaten yok gibi. Rusya’dan Antalya’ya gelen uçak sayısı artıyor. Rus misafirlerimiz de Kemer’i tercih ediyorlar. Bunun dışında özellikle İngiliz, İskandinav ülkelerinden gelen misafirlerimiz de Kemer’i tercih ediyorlar. Alman misafir sayısındaki artış da bizleri sevindiriyor” diye konuştu.

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