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Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencilerinden başarılı sıralamalar Kemer’in sözel ve dil alanındaki birincileri bu kurstan çıktı

İHA

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencilerinden başarılı sıralamalar Kemer’in sözel ve dil alanındaki birincileri bu kurstan çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde belediyenin girişimleriyle gazinodan eğitim yuvasına dönüştürülen Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamalarıyla ilçeyi gururlandırdı.
Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda alanında uzmanlaşmış 11 öğretmenden ücretsiz eğitim alan Dilara Yurdanur sözel alanda, Alperen Ayberk ise dil alanında Kemer birincisi oldu. Dilara Yurdanur, son yapılan üniversite sınavına giren 3 milyon 243 bin öğrenci arasında 2 bin 658’nci, Alperen Ayberk ise 4 bin 639’ncu oldu. Sınava giren 3 milyon 243 bin öğrenci arasında ilk 10 binde 5, ilk 20 binde 11, ilk 50 binde 25 ve ilk 100 binde 51 öğrenci sıralamaya girerek Kemer’in gururu oldu.

“Eğitim varsa gelecek var”
Öğrencilerin elde ettiği başarıyla gurur duyduğunu belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda ücretsiz eğitim alan iki öğrencinin son yapılan üniversite sınavında Kemer birincisi olduğunu söyledi. Türkiye’de en büyük sorunlardan birisinin eğitim olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Topaloğlu, “Eğitim varsa gelecek var sloganıyla yola çıktık. Göreve geldiğimizde ilk işimiz Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nu açtık. 11 öğretmenle üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza ücretsiz eğitim veriyoruz. Burada eğitim alan iki öğrencimiz bu sene yapılan üniversite sınavında derece elde etti ve Kemer birincisi oldular. Bu başarılar çalışmanın, emeğin ve özverinin sonucu. Çocuklarımız çok çalıştı ve asla disiplinden taviz vermedi. Biz de çocuklarımıza her türlü desteği verdik ve başarıyı yakaladık. Çocuklarımızı üniversiteye gittikten sonra da yalnız bırakmıyoruz. Onlara her ay 600 lira burs desteği sağlıyoruz. Eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Amacımız bu gençlerin ülkeye ve millete hayırlı bir birey olmalarını ve Atatürk ve inkılaplarını benimsemelerini sağlamak. Öğrencilerimiz, aileleri ve öğretmenleri mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Tüm öğrencilerimiz anaokulundan üniversiteyi bitirinceye kadar Kemer Belediyesine emanet” diye konuştu.

Sözel alanda Kemer birincisi oldu
Üniversite sınavında 2 bin 658’inci sıraya yerleşerek sözel alanda Kemer birincisi olan Dilara Yurdanur ise Başkan Topaloğlu’nun eğitime kazandırdığı Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda 6 ay ücretsiz olarak eğitim aldığını söyledi. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde kurstaki öğretmenlerin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Yurdanur, kendisinin de çok fazla çalıştığını ve asla yılmadığını kaydetti.

ODTÜ hedefliyor
Yurdanur, sınavda iyi bir derece elde ettiği için mutlu olduğunu anlatarak, sevincini öğretmenleriyle paylaşmasından da keyif aldığını aktardı. Hem sözelde hem de eşit ağırlıkta iyi bir derece elde ettiğini belirten Yurdanur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümü veya ODTÜ Tarih bölümüne gitmeyi düşündüğünü dile getirdi. Bir sonraki üniversite sınavına girecek olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Yurdanur, asla pes etmemelerini ve azimle çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

“Sınava çok rahat ve güzel hazırlandık”
Kurs merkezinde ücretsiz eğitim alan ve girdiği üniversite sınavında dil alanında Kemer birincisi olan Alperen Ayberk de uzun bir sınava hazırlık sürecinin sonunda istediğini elde ettiğini kaydetti. Kursta öğretmenleri ve arkadaşlarıyla güzel bir hazırlık sürecinden geçtiklerini anlatan Ayberk, “Sınava çok rahat ve güzel hazırlandık. Başkanımız sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Sürekli bizimle ilgilendi. Olabildiğince bizi motive etmeye çalıştı. Bu sürede ailem de çok destek oldu. Hayalimde herhangi bir teknik üniversiteye gitmeyi düşünüyorum. Sınava girecek öğrenciler de hiçbir şeye kafa yormasın. Her şey çok rahat ilerliyor” diye konuştu.

“Daha iyi sonuçlar çıkarmayı hedefliyoruz”
Türkçe Öğretmeni Eda Kahveci ise öğrencilere her fırsatta “kılavuz” olamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Kursun açıldığı günden bu yana her sene iki tane Kemer birincisi çıkardık. Bu bizim ana motivasyonumuzu oluşturuyor. Daha iyi sonuçlar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu başarıların imzası belki bize ait ama mimarı kesinlikle Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu. Desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu bir ilke imza atarak belediye dershaneciliğine karşı bakılan önyargıyı kırmıştır. Türkiye’de daha önce belediye dershaneciliğinde böyle başarılar görülmemişti.”

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