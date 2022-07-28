Antalya’da Deprem Master Planı hazırlıkları sürüyor Başkan Böcek: “Çalışmalar katılımcı şekilde yapılacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Deprem Master Planı hazırlıkları sürerken, düzenlenen toplantıda planla ilgili çalışmalar ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında Antalya’nın en önemli önceliklerinden biri olan Deprem Master Planı hazırlıklarının ele alındığı toplantı düzenlendi. Toplantıda Kent Estetiği Daire Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Ecehan Olucak tarafından sunum yapıldı.



“Çalışmalar sürdürülüyor”

Deprem Master Planıyla ilgili çalışmaların Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından iki ay önce başlatılarak sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Böcek, “Deprem Master Planı’nı, Antalya’nın 19 ilçe ile birlikte deprem gerçeğini dikkate alarak; kentimizin depreme karşı güvenli hale getirilmesi için yapılması gereken tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlayacağız. Kentimiz için deprem ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm tedbir, karar ve uygulamaları belirleyeceğiz. Yeniden yapılandırma, yeni ve uygun yapı alanları belirleme, kamusal mekân ve altyapı tesislerini de bu çerçevede değerlendireceğiz. Kentimizin depreme karşı dayanıklı hale gelmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalara dair stratejileri belirlerken; tüm tarafların teknik, mali, sosyal, idari ve hukuki haklarını koruyarak görev ve sorumluluklarını geliştireceğiz. Deprem Master Planı’nın her aşamasında; o kısım ile ilgili ve gerekli kurum, kuruluş, STK ve vatandaşlarımızla birlikte çalışacağız” dedi.



Çok aşamalı plan

Deprem Master Planı’nın farklı yönleri olan, kentte bulunan tüm kurum, kuruluş ve vatandaşların katılımının olduğu, pek çok aşaması olan bir program olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Bu nedenle konuya sadece tek bir meslek ya da tek bir kurum açısından bakılması yanlış olacaktır. Valiliğimiz başkanlığında AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma PlanıİRAP’ta da Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda ilgili tüm kurumkuruluşlar, görevleri ve süreçler belirlenmiştir. Buna göre 31.12.2025’te tamamlanması gereken Deprem Master Planı’nı gerçekleştirebilmek için tüm paydaşların belirlenecek ilkelerde birleşmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Antalya Deprem Master Planı Sunum Toplantısı’na Başkan Danışmanı Cem Oğuz, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Gürbüz, Ramazan Demir, Durmuş Ali Arslan ve ilgili daire başkanları da katıldı.

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