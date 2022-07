'40 metrelik falezden atlayış ölümcül olabilir'

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da gençler, özellikle yaz aylarında yüksekliği 40 metreyi bulan falezlerden denize atlıyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özak, yüksekten atlama nedeniyle boyun, sırt ve bel bölgelerinde oluşabilecek ağır travmaların ölüme kadar gidebileceğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özak, yaz mevsimiyle birlikte Antalya'da yüksekten düşme vakalarının sık görüldüğüne dikkat çekti. Yaklaşık 3040 metre yüksekliğindeki falezlerden gerek intihar, gerek alkol sonrası denge kaybı nedeniyle, gerekse eğlence uğruna atlayan genç ve çocukların hayatlarını tehlikeye attığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Özak, yüksekten atlama nedeniyle boyun sırt ve bel bölgelerinde oluşabilecek ağır travmaların ölüme kadar gidebileceğini söyledi.

1 YIL İÇİNDE ORTA VE İLERİ DÜZEYDE 100-150 HASTA

Dr. Öğr. Üyesi Özak, yüksekten düşme vakalarının özellikle yaz dönemlerinde yüksek oranda, genellikle genç ve çocuk yaş grubunda daha sık görüldüğünü anlattı. İleri yaş gruplarında genellikle denge kaybı nedeniyle düşme vakaları olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özak, "Yüksekten düşmeyi özellikle falez bölgesinde sık görüyoruz. Akdeniz Üniversitesi'nde son 1 yıl içerisinde yaklaşık 100150 civarında yüksekten düşme vakasıyla karşılaştık. Bunlar orta ve ileri düzey yükseklikten düşmedir. Yani 4 ile 6 metre ve üzerindeki yüksekliklerden kaynaklanıyor. İnsanlar için yükseklikten düşme çok önemli. İlk 5 saniye içerisinde 35 kilometre hıza oluşuyor. İkinci saniyede ise yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. 20 metrenin üzerindeki yükseklikler ileri derecede ölümcül seyrediyor" dedi.

YÜZDE 60 BOYUN, YÜZDE 25 SIRT VE BEL TRAVMALARI

Yüksekten düşme vakalarında yüzde 60 oranında boyun bölgesinde travmalarla karşılaştıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Özak, "Yüzde 25 sırt ile bel bölgesinde travma görüyoruz. Yüksekten düşmede özellikle omurga kırıkları ve omurgadaki ayrışmalar bizim için çok daha önemli. Bu omurga ayrışmaları daha sonra hastada kalıcı hasar bırakabiliyor. Örneğin 20'li yaş grubunda bir insan boyundan aşağısı tutmayacak, belki kendi solunum yolunu idame ettiremeyecek düzeye geliyor ve hayatı boyunca bakım hastası olabiliyor" diye konuştu.

'KALICI HASAR ALMAMAK İÇİN UZAK DURMAK GEREKİR'

Omurilik hasarı olan hastaların çoğunda geri dönüş olmadığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Özak, "Tam kompleks bir travma geçirmiş, omurilik tamamen zedelenmişse bunlara ne kadar cerrahi uygulayabilirseniz uygulayın geri dönüşümü çok iyi düzeyde olmuyor. Bu hasta gruplarında tam iyileşme sağlayamıyoruz. Hem kafa travması hem de omurga yaralanması olan hasta grubunda iş daha komplike. Pediatrik vaka olduğu için çok hassaslar. Bunlarda takip süreci de daha sıkıntılı. Özellikle falez bölgesine giden gençlerin ileri derecede dikkat etmeleri gerekiyor. Bundan sonraki hayatına dair çok fazla kalıcı hasar almamaları için ne olursa olsun o bölgeden uzak durmaları lazım" dedi.

'1-2 METRE BASİT GİBİ GÖRÜNSE DE KIRIKLAR GÖZLENİYOR'

Özellikle adölesan ergenlik dönemindeki gençlerin başına ne geleceğini bilmeden falezlerden atladığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özak, "Sonrasında başına gelebileceklerini görseler bunu yapma ihtimalleri yok. 1215 yaşları arasında bir gencin travmaya maruz kalıp, sonraki hayatı boyunca belki bir tekerlekli sandalyeye mahkum kalacak, belki bir parmağını bile oynatamayacak düzeye gelmesi hem kendi, hem ona bakanlar, hem de ülke adına inanılmaz bir külfet. Kişi eğer bu kasar hasar göreceğini bilse kesinlikle eğlence amacıyla yapmaları mümkün değil. Antalya'da özellikle genç yaş grubunun bu tarz şeylere eğilimi var. Kesinlikle bundan kaçınmalarını öneririm. 1-2 metre basit gibi görünse de çok ağır boyun, sırt ve bel bölgesindeki kırıkları görebiliyoruz" diye konuştu.

'ÖLÜMCÜL YARALANMALAR GÖZLENİYOR'

Dr. Öğr. Üyesi Özak, yüksekten atlamanın ölüme kadar gidebileceğini belirterek, "Sınır vermek uygun değil ama 6 metre bizde sınırdır. 6 metrenin üzerinde çok ağır şiddetli yaralanmalar, 20 metrenin üzerinde de tamamen ölümcül yaralanmalar gözleniyor. Tabi ki metre önemli değil. 1 metreden ya da 50 santimetreden atlayıp yine bu tarz tehlikelerle karşılaşanlar olabilir. O yüzden ne olursa olsun, eğlence aktivitesi amacıyla yüksekten atlamak oldukça tehlikeli" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-07-29 09:28:31



