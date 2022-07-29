'40 metrelik falezden atlayış ölümcül olabilir'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'40 metrelik falezden atlayış ölümcül olabilir'

DHA

'40 metrelik falezden atlayış ölümcül olabilir'


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da gençler, özellikle yaz aylarında yüksekliği 40 metreyi bulan falezlerden denize atlıyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özak, yüksekten atlama nedeniyle boyun, sırt ve bel bölgelerinde oluşabilecek ağır travmaların ölüme kadar gidebileceğini söyledi.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özak, yaz mevsimiyle birlikte Antalya'da yüksekten düşme vakalarının sık görüldüğüne dikkat çekti. Yaklaşık 3040 metre yüksekliğindeki falezlerden gerek intihar, gerek alkol sonrası denge kaybı nedeniyle, gerekse eğlence uğruna atlayan genç ve çocukların hayatlarını tehlikeye attığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Özak, yüksekten atlama nedeniyle boyun sırt ve bel bölgelerinde oluşabilecek ağır travmaların ölüme kadar gidebileceğini söyledi.
1 YIL İÇİNDE ORTA VE İLERİ DÜZEYDE 100-150 HASTA
Dr. Öğr. Üyesi Özak, yüksekten düşme vakalarının özellikle yaz dönemlerinde yüksek oranda, genellikle genç ve çocuk yaş grubunda daha sık görüldüğünü anlattı. İleri yaş gruplarında genellikle denge kaybı nedeniyle düşme vakaları olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özak, "Yüksekten düşmeyi özellikle falez bölgesinde sık görüyoruz. Akdeniz Üniversitesi'nde son 1 yıl içerisinde yaklaşık 100150 civarında yüksekten düşme vakasıyla karşılaştık. Bunlar orta ve ileri düzey yükseklikten düşmedir. Yani 4 ile 6 metre ve üzerindeki yüksekliklerden kaynaklanıyor. İnsanlar için yükseklikten düşme çok önemli. İlk 5 saniye içerisinde 35 kilometre hıza oluşuyor. İkinci saniyede ise yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. 20 metrenin üzerindeki yükseklikler ileri derecede ölümcül seyrediyor" dedi.
YÜZDE 60 BOYUN, YÜZDE 25 SIRT VE BEL TRAVMALARI
Yüksekten düşme vakalarında yüzde 60 oranında boyun bölgesinde travmalarla karşılaştıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Özak, "Yüzde 25 sırt ile bel bölgesinde travma görüyoruz. Yüksekten düşmede özellikle omurga kırıkları ve omurgadaki ayrışmalar bizim için çok daha önemli. Bu omurga ayrışmaları daha sonra hastada kalıcı hasar bırakabiliyor. Örneğin 20'li yaş grubunda bir insan boyundan aşağısı tutmayacak, belki kendi solunum yolunu idame ettiremeyecek düzeye geliyor ve hayatı boyunca bakım hastası olabiliyor" diye konuştu.
'KALICI HASAR ALMAMAK İÇİN UZAK DURMAK GEREKİR'
Omurilik hasarı olan hastaların çoğunda geri dönüş olmadığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Özak, "Tam kompleks bir travma geçirmiş, omurilik tamamen zedelenmişse bunlara ne kadar cerrahi uygulayabilirseniz uygulayın geri dönüşümü çok iyi düzeyde olmuyor. Bu hasta gruplarında tam iyileşme sağlayamıyoruz. Hem kafa travması hem de omurga yaralanması olan hasta grubunda iş daha komplike. Pediatrik vaka olduğu için çok hassaslar. Bunlarda takip süreci de daha sıkıntılı. Özellikle falez bölgesine giden gençlerin ileri derecede dikkat etmeleri gerekiyor. Bundan sonraki hayatına dair çok fazla kalıcı hasar almamaları için ne olursa olsun o bölgeden uzak durmaları lazım" dedi.
'1-2 METRE BASİT GİBİ GÖRÜNSE DE KIRIKLAR GÖZLENİYOR'
Özellikle adölesan ergenlik dönemindeki gençlerin başına ne geleceğini bilmeden falezlerden atladığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özak, "Sonrasında başına gelebileceklerini görseler bunu yapma ihtimalleri yok. 1215 yaşları arasında bir gencin travmaya maruz kalıp, sonraki hayatı boyunca belki bir tekerlekli sandalyeye mahkum kalacak, belki bir parmağını bile oynatamayacak düzeye gelmesi hem kendi, hem ona bakanlar, hem de ülke adına inanılmaz bir külfet. Kişi eğer bu kasar hasar göreceğini bilse kesinlikle eğlence amacıyla yapmaları mümkün değil. Antalya'da özellikle genç yaş grubunun bu tarz şeylere eğilimi var. Kesinlikle bundan kaçınmalarını öneririm. 1-2 metre basit gibi görünse de çok ağır boyun, sırt ve bel bölgesindeki kırıkları görebiliyoruz" diye konuştu.
'ÖLÜMCÜL YARALANMALAR GÖZLENİYOR'
Dr. Öğr. Üyesi Özak, yüksekten atlamanın ölüme kadar gidebileceğini belirterek, "Sınır vermek uygun değil ama 6 metre bizde sınırdır. 6 metrenin üzerinde çok ağır şiddetli yaralanmalar, 20 metrenin üzerinde de tamamen ölümcül yaralanmalar gözleniyor. Tabi ki metre önemli değil. 1 metreden ya da 50 santimetreden atlayıp yine bu tarz tehlikelerle karşılaşanlar olabilir. O yüzden ne olursa olsun, eğlence aktivitesi amacıyla yüksekten atlamak oldukça tehlikeli" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-07-29 09:28:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat'ta servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat'ta servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 ...
Yangının 1'inci yılında Manavgat’ta yaralar sarılıyor Konut, iş yeri, araç, tarım, hayvancılık, mobilya, eşya ve gıda için vatandaşlara 332 milyon 163 bin TL ödeme yapıldı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Devletimiz ilk günden ve ilk dakikadan itibaren buradaydı” “Kışa girmeden tüm konut ve ahırlarımızı da yapıp teslim edeceğiz”
YEREL HABERLER Yangının 1'inci yılında Manavgat’ta yaralar ...
Otel çalışanlarını taşıyan servis kamyonetle çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Otel çalışanlarını taşıyan servis kamyonetle ...
Jandarmanın dikkati ile telefon dolandırıcısının elinden kurtuldu
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati ile telefon dolandırıcısının ...
Antalya’da Deprem Master Planı hazırlıkları sürüyor Başkan Böcek: “Çalışmalar katılımcı şekilde yapılacak”
YEREL HABERLER Antalya’da Deprem Master Planı hazırlıkları ...
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencilerinden başarılı sıralamalar Kemer’in sözel ve dil alanındaki birincileri bu kurstan çıktı
YEREL HABERLER Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencilerinden ...
Büyük Manavgat yangınında ormancılara sırtında erzak taşıdı, yıl dönümünde çiçeklerle ziyaret edildi 'Sırtımız yere gelmez' dedirten görüntülerin mimarı Durdu teyze unutulmadı
YEREL HABERLER Büyük Manavgat yangınında ormancılara sırtında erzak ...
Antalya’da orman yangını
YEREL HABERLER Antalya’da orman yangını
İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş
YEREL HABERLER İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş
Manavgat yangının yıldönümünde yine yangınla mücadele etti Manavgat’taki büyük yangında kanser tedavisi için biriktirdiği para yanmıştı Bu kez kardeşinin ahırının yanında yangın çıktı Yangın 2 kız çocuğu sayesinde fark edildi Alevler ahıra ulaşmadan ekipler ve ahır sahiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Manavgat yangının yıldönümünde yine yangınla mücadele ...
Vali Yazıcı: “Bağımlılıkla tüm toplum mücadele etmeli”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Bağımlılıkla tüm toplum mücadele ...
5 sahte MİT’çinin gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER 5 sahte MİT’çinin gözaltı süresi uzatıldı
Kemer, turizmde hareketli günler yaşıyor Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: Dolulukların Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği görülüyor” “Rus misafirlerimiz Kemer’i tercih ediyor”
YEREL HABERLER Kemer, turizmde hareketli günler yaşıyor Kemer ...
Dilara Yücel, yaz tatilini avantaja çevirdi Tatil yaptığı otelde de sporla form tutmaya ara vermedi
YEREL HABERLER Dilara Yücel, yaz tatilini avantaja çevirdi Tatil ...
Alanya kalesi yönlendirme levhaları ve panolar yenilendi
YEREL HABERLER Alanya kalesi yönlendirme levhaları ve panolar ...
Çöp evden çıkan Cem Muhammet’in geçmişte kalan mutlu anları Anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu fotoğraflar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Çöp evden çıkan Cem Muhammet’in geçmişte kalan mutlu ...
Kafasını çarptığı otomobil camını patlatan sürücü kask sayesinde hayatta kaldı
YEREL HABERLER Kafasını çarptığı otomobil camını patlatan sürücü ...
Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi Havuzda elbiseleriyle serinleyen genç, bindirileceği polis otosunu ıslatmamak için her yerini kuruladı Üzerinden kimlik çıkmayan ve ismini hatırlamadığını söyleyen genç, polis merkezine götürüldü
YEREL HABERLER Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan ...
Manavgat’ta gümrük kaçağı sigara ele geçirdi
YEREL HABERLER Manavgat’ta gümrük kaçağı sigara ele geçirdi
Ameliyatı için düğünün ertelenmesini istemedi, kızı hastanede gelinlikle ziyaret etti
YEREL HABERLER Ameliyatı için düğünün ertelenmesini istemedi, kızı ...
Yeşil ışıkta geçerken kazaya karıştı, "Ben yeşilde geçtim" diye ağladı Kırmızı ışıkta geçen sürücü “Benim aracım ambulans” dedi Yol kenarına oturup gözyaşlarına boğulan kadın sürücüyü vatandaşlar teselli etti Yılan sokan komşusunu hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yaptı
YEREL HABERLER Yeşil ışıkta geçerken kazaya karıştı, "Ben yeşilde ...
Jandarma karakoluna giderek MİT’çi olduğunu söyleyen 5 kişi gözaltına alındı Sahte MİT kimliği ve arama kararıyla jandarmadan talepte bulunan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma karakoluna giderek MİT’çi olduğunu söyleyen ...
Bypass ameliyatı için kızının evlenmesini şart koştu, gelinin kuşağını hastane odasında bağladı Kızının gelinlikle hastane ziyaretinde duygusal anlar yaşandı Baba Selami Dikilitaş: "Kızımın mutluluğu yarım kalsın istemedim"
YEREL HABERLER Bypass ameliyatı için kızının evlenmesini şart koştu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.